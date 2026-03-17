Рабочий упал в резервуар и погиб на месторождении в Иркутской области
Рабочий погиб на территории предприятия в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК в своем телеграм-канале.
Трагедия произошла 11 марта на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении в Усть-Кутском районе. В тот день 31-летний мужчина чистил резервуар, потерял сознание и упал внутрь емкости. Спасти его не смогли, он скончался на месте.
Также пострадал один из коллег погибшего, когда попытался вместе с остальными достать его тело. Пострадавшего госпитализировали, его жизнь вне опасности.
Уголовное дело возбудили по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Сейчас следователи изучают документы и устанавливают ответственных за безопасность на объекте. Расследование контролирует прокуратура.
Читайте также: