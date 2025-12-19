Рабочий упал в шахту строящейся станции метро в Петербурге
Монтажник сорвался с высоты 16 метров в шахту строящейся станции метро в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал 78.RU.
По данным, все произошло на улице Маршала Казакова в Красносельском районе. В тот момент рабочий перецеплял страховку и поскользнулся на балке. Чтобы поднять его из шахты, спасатели использовали альпинистское снаряжение. Предварительно, 38-летний мужчина является сотрудником компании «Метрострой Северной столицы».
Пострадавшего с открытым переломом голени, тупой травмой грудной клетки и черепно-мозговой травмой доставили в больницу №26 на улице Костюшко. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое. Компания-подрядчик расследует все обстоятельства несчастного случая.
Читайте также: