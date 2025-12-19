Достижения.рф

Россиянин толкнул дверь в возлюбленную, она не выжила

В Татарстане осудили мужчину, случайно убившего сожительницу дверью
Фото: iStock/Zolnierek

56-летнего жителя Татарстана осудили за смерть сожительницы. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.



По версии следствия, все произошло 11 марта в доме на улице Мостовой в городе Арске. Во время ссоры мужчина толкнул дверь спальни, за которой находилась женщина. Она получила удар по лицу, смыла кровь и легла спать. Утром мужчина обнаружил, что его возлюбленная мертва.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК: «Причинение смерти по неосторожности». Суд признал фигуранта виновным и назначил ему один год ограничения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

Лидия Пономарева

