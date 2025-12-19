Россиянин толкнул дверь в возлюбленную, она не выжила
56-летнего жителя Татарстана осудили за смерть сожительницы. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.
По версии следствия, все произошло 11 марта в доме на улице Мостовой в городе Арске. Во время ссоры мужчина толкнул дверь спальни, за которой находилась женщина. Она получила удар по лицу, смыла кровь и легла спать. Утром мужчина обнаружил, что его возлюбленная мертва.
В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК: «Причинение смерти по неосторожности». Суд признал фигуранта виновным и назначил ему один год ограничения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области ищут парня, который зарезал свою девушку на почве ссоры.
