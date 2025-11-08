Рабочий усомнился в сексуальной ориентации* россиянина в Севастополе и поплатился

08 ноября 2025, 16:42

Россиянин выстрелил в заподозрившего его в нетрадиционной ориентации* рабочего

Фото: istockphoto/ipopba

В Севастополе строитель выстрелил в коллегу после того, как тот заподозрил его в симпатии к мужчинам*.