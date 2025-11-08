Рабочий усомнился в сексуальной ориентации* россиянина в Севастополе и поплатился
Россиянин выстрелил в заподозрившего его в нетрадиционной ориентации* рабочего
В Севастополе строитель выстрелил в коллегу после того, как тот заподозрил его в симпатии к мужчинам*.
Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Конфликт между рабочими начался ещё весной — один из них усомнился в ориентации другого из‑за татуировки с логотипом Playboy.
Оскорблённый такими предположениями мужчина, по данным издания, долго вынашивал план мести. В ноябре вместе с двумя сообщниками злоумышленник пришёл к дому обидчика, открыв по нему огонь в подъезде.
Пострадавший получил лёгкое ранение, его жизни ничего не угрожает. Всех участников нападения задержали правоохранительные органы.
