Жителя Татарстана обвиняют в финансировании терроризма
Жителю Набережных Челнов предъявили обвинение в финансировании терроризма. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по РТ в официальном Telegram‑канале.
По версии следствия, прошлой весной мужчина, будучи приверженцем террористической организации, запрещённой в РФ, совершил около ста переводов на счета её представителей. Фигуранта уже заключили под стражу.
Следователи, как утверждается, собрали достаточную доказательную базу. Дело направили в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
