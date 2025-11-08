Жителя Татарстана обвиняют в финансировании терроризма

08 ноября 2025, 16:03

СК Татарстана: Челнинец пойдет под суд по делу о финансировании терроризма

Фото: istockphoto/ArLawKa AungTun

Жителю Набережных Челнов предъявили обвинение в финансировании терроризма. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по РТ в официальном Telegram‑канале.