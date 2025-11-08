СК: В ДНР задержали подростков за подготовку подрыва ж/д инфраструктуры
В Донецкой Народной Республике под стражу взяли двух несовершеннолетних, которых подозревают в подготовке подрыва объектов железнодорожной инфраструктуры.
Об этом сообщило 8 ноября в Telegram‑канале Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.
Против фигурантов возбудили уголовное дело о покушении на теракт совершённом группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, в октябре через интернет неустановленный пользователь предложил жителю Макеевки — ученику школы — вознаграждение за повреждение объектов ж/д инфраструктуры.
Подросток привлёк своего знакомого, и в ночь на 29 октября они на мотоцикле поехали к релейному шкафу на перегоне станций Криничная — Макеевка. Суд поместил подозреваемых под стражу. Следственные действия продолжаются для установления всех обстоятельств происшествия.
