Работа аэропорта «Внуково» парализована из-за самолета с лопнувшей шиной

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Работа авиагавани «Внуково» парализована из-за самолета с лопнувшей шиной на взлетно-посадочной полосе, пишет Mash. Пассажиры жалуются на задержки вылетов, поскольку рейсы не выпускают и не впускают. Люди сетуют, что уже на протяжении часа нет никакого движения.
«На ВПП по-прежнему «тусуется» борт без рабочего колеса, которое порвалось во время посадки. Все ждут, когда приедет тягач и оттащит «птичку», — говорится в публикации.Как сообщалось ранее, известны новые детали крушения вертолета Robinson 44 под Архангельском. В частности, уточнялось, что нашли место крушения винтокрылой машины. Кроме того, известно, что вертолет упал в болотистой местности.
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