Работавших на мошенников москвича и иностранца задержали

29 июня 2026, 19:17

В Москве задержали горожанина и иностранца за работу на аферистов

Фото: istockphoto/blinow61

В Москве сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность двух фигурантов, причастных к организации телефонного мошенничества с использованием специального оборудования. Об этом сообщила представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.