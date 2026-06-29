Работавших на мошенников москвича и иностранца задержали
В Москве сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность двух фигурантов, причастных к организации телефонного мошенничества с использованием специального оборудования. Об этом сообщила представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.
По данным ведомства, задержали двоих: 18-летнего гражданина иностранного государства и 27-летнего москвича с криминальным прошлым. Каждому из них инкриминируются нарушения в зависимости от функционала, который они выполняли в преступной схеме.
Согласно предварительной версии следствия, иностранный молодой человек откликнулся на интернет-вакансию и за материальное вознаграждение установил сим-боксы в двух съемных квартирах на улицах Айвазовского и Профсоюзной, а также обеспечивал их техническую поддержку. Устройства использовались зарубежными злоумышленниками для совершения звонков российским гражданам.
В ходе оперативных мероприятий полицейские изъяли из арендованных помещений восемь сим-боксов, два ноутбука, более пятисот сим-карт и несколько мобильных телефонов. Установили, что указанное оборудование задействовали как минимум в четырех доказанных эпизодах мошенничества в отношении жителей различных субъектов РФ.
Второй задержанный — ранее судимый москвич — предположительно специализировался на активации сим-карт, через которые проходил трафик. При обыске в его квартире обнаружили свыше тысячи абонентских модулей. Помимо этого, у фигуранта изъяли сверток с мефедроном.
В отношении обоих задержанных возбудили уголовные дела по трем статьям Уголовного кодекса России: 274.3 («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика»), 274.4 («Организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением законодательства») и 228 («Незаконный оборот наркотиков»). Расследование продолжается.
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