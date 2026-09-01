Житель ЮАР трижды изнасиловал коллегу-инвалида на работе
В Южно‑Африканской Республике суд вынес приговор 34‑летнему мужчине. Он получил пожизненный срок за изнасилование коллеги, имеющей инвалидность, сообщило издание IOL.
Преступления совершались в течение 2022–2023 годов в рабочем офисе, где трудились осуждённый и его 33‑летняя жертва. Мужчина сумел завоевать доверие женщины, которая страдала от серьёзных проблем со здоровьем, после чего трижды над ней надругался.
Выяснить правду удалось благодаря матери пострадавшей: она обратила внимание на перемены в поведении дочери и в ходе разговоров выяснила, что произошло. Женщину направили в специализированный центр, где ей предоставили медицинскую помощь и психологическую поддержку. В ходе судебного разбирательства потерпевшая рассказала, что после пережитого живёт в постоянном страхе и старается избегать контактов с окружающими.
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