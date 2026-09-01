Житель ЮАР трижды изнасиловал коллегу-инвалида на работе

01 сентября 2026, 04:57

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В Южно‑Африканской Республике суд вынес приговор 34‑летнему мужчине. Он получил пожизненный срок за изнасилование коллеги, имеющей инвалидность, сообщило издание IOL.