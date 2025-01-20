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Работник фермы добился компенсации в 500 тыс. рублей после нападения быка

Фото: iStock / Sviatlana Lazarenka

Фото: iStock / Sviatlana Lazarenka

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В Луховицах по иску прокуратуры получившему травму на производстве работнику выплатили компенсацию морального вреда в 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Луховицкая городская прокуратура провела проверку по обращению местного жителя, утратившего трудоспособность после несчастного случая на производстве. Заявитель работал в сельскохозяйственной организации, занимающейся разведением крупного рогатого скота и растениеводством.
«При исполнении своих трудовых обязанностей на территории фермы мужчина подвергся нападению быка. В результате он получил травмы и был госпитализирован. В итоге ему установили третью группу инвалидности. Послу проверки городская прокуратура обратилась в суд с иском в защиту прав пострадавшего, добиваясь взыскания с работодателя компенсации морального вреда», – говорится в сообщении.


Суд согласился с доводами городской прокуратуры и взыскал в пользу мужчины 500 тыс. рублей. Деньги перечислены ему в полном объёме.

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#происшествие
Установлена личность женщины, зарезанной в «Запорожце» Гоши Куценко
20 января 2025, 16:32

Фото: iStock/Artem_Furman

Удалось установить личность женщины, труп которой был найден в понедельник в припаркованном автомобиле Гоши Куценко.
Отмечается, что погибшей была 36-летняя Дарья Ш; работавшая в Ozon и нескольких студиях красоты.

Ранее распространились сведения, что женщина не имела определённого места жительства. Однако эти сведения опровергаются, поскольку жертва имела прописку в Тольятти. В Москву она приехала на заработки.

Подозреваемым в убийстве Дарьи оказался 30-летний безработный из Татарстана Альберт Абдуллин. Он познакомился с будущей жертвой за несколько часов до убийства на Курском вокзале. Девушку он, как сообщается, соблазнил двумя розами и бутылкой водки. Во время импровизированного свидания между ними вспыхнул конфликт, и Абдуллин убил Дарью, нанеся ей как минимум 12 ножевых ранений. После он затащил тело в припаркованный автомобиль, владельцем которого оказался актёр Гоша Куценко.

В ходе допроса задержанный признался, что прожил в машине артиста неделю. Судя по обнаруженным в «Запорожце» вещам, Дарья была не единственной, кого удалось заманить. В салоне были найдены использованные контрацептивы и бюстгальтер.

В отношении Абдулина возбуждено уголовное дело об убийстве. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по нескольким статьям: убийство, изнасилование, угроза убийством, кража, ограбление представителя власти и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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#конфликт
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#женщина
#изнасилование
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«Жил в машине Куценко»: появились новые подробности дела о трупе в машине актера
Источник RT: подозреваемый в убийстве вскрыл авто Куценко и жил в нем неделю
20 января 2025, 16:28

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

Подозреваемый в убийстве женщины в Москве вскрыл машину актера Гоши Куценко еще неделю назад и все это время в ней жил. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в силовых структурах.
Также отмечается, что фигурант уже признался в совершении преступления.

Напомним, сегодня, 20 января, в стоящем на паркове и накрытым брезентом ретро-автомобиле «Запорожец», который принадлежит актеру Гоше Куценко, обнаружили труп неизвестной женщины со следами колото-резаных ран на теле. Через какое-то время полицейским удалось задержать подозреваемого — им оказался 30-летний Альберт Абдуллин, который, как отмечалось, убил женщину во время ссоры при распитии алкоголя. После убийства он решил спрятать тело внутри автомобиля.

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#ран
#труп
#юрист
#женщины
#авто
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Стало известно о претензиях Куценко по делу о трупе в его машине
RT: Куценко не допрашивали по делу о трупе женщины, найденном в его «Запорожце»
20 января 2025, 16:23

Фото: iStock/gorodenkoff

Актера Гошу Куценко еще не допрашивали по делу об убийстве женщины, чей труп обнаружили спрятанным в его «Запорожце». Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает RT.
У самого Куценко, отметил представитель артиста, по факту случившегося претензий нет.

Напомним, сегодня, 20 января, в припаркованном и закрытом брезентом ретро-автомобиле «Запорожец», который принадлежит актеру Гоше Куценко, нашли тело неизвестной женщины со следами колото-резаных ран. Вскоре правоохранители поймали подозреваемого в убийстве — 30-летнего Альберта Абдуллина, который, как выяснилось, убил женщину во время ссоры.

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#ран
#юрист
#женщины
#авто
#труп
#актёр
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В Москве разыскивают замеченного у школы мужчину в маске и с предметом, похожим на оружие
Полиция Москвы разыскивает неизвестного в маске и с предметом, похожим на оружие
20 января 2025, 15:42

Фото: iStock/Dzurag

Полиция ЦАО Москвы разыскивает неизвестного мужчину, который в маске и с предметом, напоминающим автомат, шёл около здания школы в Столовом переулке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что преподаватели и ученики испугались подозрительного мужчину и обратились в полицию.

В результате, по данным на момент написания новости, правоохранителям удалось найти неизвестного. Им оказался несовершеннолетний в чёрной балаклаве и с игрушечным автоматом. С мальчиком провели воспитательную беседу.

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#полиция
#москва
#ученики
#мальчик
#школа
#оружие
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Подмосковные спасатели освободили годовалого ребёнка из запертой квартиры
20 января 2025, 15:41

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Годовалый ребёнок случайно заперся в квартире, когда его мама на минуту вышла в подъезд. Инцидент произошёл в посёлке Колычево Можайского городского округа. На помощь женщине и её маленькому сыну пришли работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Женщина позвонила в единую службу экстренных вызовов «Система-112» и рассказала, что не может попасть в дом, так как малыш изнутри закрыл входную дверь на щеколду. Спасатели прибыли на место и приступили к работе. Пока мама отвлекала сына разговорами, спасатели, используя слесарный инструмент, вскрыли дверь и обеспечили женщине доступ к ребёнку», — говорится в сообщении.
Мальчик выглядел испуганным, но не пострадал, медицинская помощь ему не требовалась. Малыш быстро успокоился и даже согласился посидеть на руках у спасателей.

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Младенец попал в реанимацию с отравлением марихуаной в Кемеровской области
20 января 2025, 15:24

Фото: iStock/gorodenkoff

Младенец попал в реанимацию с отравлением марихуаной. Об инциденте в Кемеровской области сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 22-летняя жительница Новокузнецка обратила внимание на ухудшившееся состояние своего 11-месячного сына. Она сразу же вызвала скорую, и ребёнка в тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали ему острое отравление марихуаной.

Выяснилось, что помимо матери ребёнок проживает с её родителями, которые были неоднократно судимы: дедушка – дважды за наркотики и нарушение ПДД, а бабушка – трижды за наркотики и один раз за кражу. Мать не судима.

Также обнаружено, что 23-летний отец мальчика ранее привлекался к ответственности за кражу. В настоящее время он проживает в другом городе, где работает поваром.

Полиция начала проверку.

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«Соблазнил двумя розами»: раскрыты подробности о личности женщины, тело которой нашли в авто Гоши Куценко
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#врачи
#мать
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«Соблазнил двумя розами»: раскрыты подробности о личности женщины, тело которой нашли в авто Гоши Куценко
Абдуллин рассказал о знакомстве с жертвой, тело которой нашли в авто Куценко
20 января 2025, 15:23

Фото: iStock/Motortion

Альберт Абдуллин познакомился со своей жертвой незадолго до убийства на Киевском вокзале. Вскрылись подробности о личности женщины, тело которой обнаружили в автомобиле актёра Гоши Куценко.
В понедельник в салоне припаркованного во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте ретро-автомобиля «Запорожец» было обнаружено тело неизвестной женщины с ножевыми ранениями. Полицейские задержали подозреваемого – 30-летнего безработного Альберта Абдуллина из Татарстана.

В ходе допроса он рассказал, что познакомился с женщиной на Киевском вокзале за несколько часов до убийства. Она представилась Дарьей. Выяснилось, что жертва не имела определённого места жительства. Мужчина соблазнил её двумя розами и предложил бутылку водки, которые потом были обнаружены на месте преступления. Во время свидания между собутыльниками произошёл конфликт, в ходе которого Абдуллин убил женщину, нанеся ей не менее 12 ножевых ранений.

Убийство произошло у дверей медцентра, находящегося в жилом доме на Кутузовском проспекте. После этого подозреваемый протащил тело жертвы по асфальту в подворотню, где оставил в автомобиле, принадлежащем Куценко. В салоне также были найдены использованный презерватив и белый бюстгальтер.

Предполагается, что ранее Абдуллин уже водил других маргиналок в автомобиль знаменитого актёра.

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#женщины
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#актёр
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Житель Пушкинского городского округа спас семью из горящего дома
20 января 2025, 15:09

Пожар в селе Ельдигино / Фото: пресс-служба МЧС РФ

Житель Пушкинского городского округа Андрей Мазяр спас целую семью из горящего дома. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
В селе Ельдигино произошел пожар, который мог унести жизни целой семьи, но благодаря мужеству Андрея Евгеньевича Мазяра трагедию удалось предотвратить. События разворачивались в доме, где проживала семья пенсионеров с дочерью-инвалидом. Соседский мальчик обратил внимание на зарево в окне и разбудил отца.

Несмотря на угрозу для жизни, разбив окно, Андрей проник в горящий дом и стал на руках выносить людей. Все они были спасены.
«Смелость и человечность Андрея Евгеньевича стали примером для всех и напоминанием о том, что в самые трудные времена важна не только решительность, но и желание помогать ближним», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

Сотрудники МЧС напомнили о важности соблюдения мер безопасности. Так, нельзя оставлять электроприборы без присмотра. Необходимо также установить в доме автономные пожарные извещатели.

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Гоша Куценко прокомментировал обнаружение трупа женщины в своём авто – видео
20 января 2025, 14:56

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Актёр Гоша Куценко прокомментировал инцидент с обнаруженным в его автомобиле трупом женщины. Видеообращение артиста приводит Telegram-канал «112».
В настоящее время Куценко находится в Ставрополе, где работает над новым проектом.

Актёр принёс соболезнования родным и близким погибшей.


Напомним, что в понедельник в припаркованном и закрытом брезентом ретро-автомобилей «Запорожец», принадлежащем Куценко, обнаружили тело неизвестной женщины с колото-резанными ранами. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 30-летний Альберт Абдуллин, который убил женщину во время конфликта.

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