Работник фермы добился компенсации в 500 тыс. рублей после нападения быка

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В Луховицах по иску прокуратуры получившему травму на производстве работнику выплатили компенсацию морального вреда в 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Луховицкая городская прокуратура провела проверку по обращению местного жителя, утратившего трудоспособность после несчастного случая на производстве. Заявитель работал в сельскохозяйственной организации, занимающейся разведением крупного рогатого скота и растениеводством.
Суд согласился с доводами городской прокуратуры и взыскал в пользу мужчины 500 тыс. рублей. Деньги перечислены ему в полном объёме.
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«При исполнении своих трудовых обязанностей на территории фермы мужчина подвергся нападению быка. В результате он получил травмы и был госпитализирован. В итоге ему установили третью группу инвалидности. Послу проверки городская прокуратура обратилась в суд с иском в защиту прав пострадавшего, добиваясь взыскания с работодателя компенсации морального вреда», – говорится в сообщении.
Суд согласился с доводами городской прокуратуры и взыскал в пользу мужчины 500 тыс. рублей. Деньги перечислены ему в полном объёме.
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Лора Луганская