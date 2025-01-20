Подмосковные спасатели освободили годовалого ребёнка из запертой квартиры

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Годовалый ребёнок случайно заперся в квартире, когда его мама на минуту вышла в подъезд. Инцидент произошёл в посёлке Колычево Можайского городского округа. На помощь женщине и её маленькому сыну пришли работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Женщина позвонила в единую службу экстренных вызовов «Система-112» и рассказала, что не может попасть в дом, так как малыш изнутри закрыл входную дверь на щеколду. Спасатели прибыли на место и приступили к работе. Пока мама отвлекала сына разговорами, спасатели, используя слесарный инструмент, вскрыли дверь и обеспечили женщине доступ к ребёнку», — говорится в сообщении.Мальчик выглядел испуганным, но не пострадал, медицинская помощь ему не требовалась. Малыш быстро успокоился и даже согласился посидеть на руках у спасателей.
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