В Москве разыскивают замеченного у школы мужчину в маске и с предметом, похожим на оружие

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Полиция ЦАО Москвы разыскивает неизвестного мужчину, который в маске и с предметом, напоминающим автомат, шёл около здания школы в Столовом переулке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что преподаватели и ученики испугались подозрительного мужчину и обратились в полицию.
В результате, по данным на момент написания новости, правоохранителям удалось найти неизвестного. Им оказался несовершеннолетний в чёрной балаклаве и с игрушечным автоматом. С мальчиком провели воспитательную беседу.
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Анастасия Чинкова