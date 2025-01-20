Житель Пушкинского городского округа спас семью из горящего дома

Пожар в селе Ельдигино / Фото: пресс-служба МЧС РФ
Житель Пушкинского городского округа Андрей Мазяр спас целую семью из горящего дома. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
В селе Ельдигино произошел пожар, который мог унести жизни целой семьи, но благодаря мужеству Андрея Евгеньевича Мазяра трагедию удалось предотвратить. События разворачивались в доме, где проживала семья пенсионеров с дочерью-инвалидом. Соседский мальчик обратил внимание на зарево в окне и разбудил отца.
Несмотря на угрозу для жизни, разбив окно, Андрей проник в горящий дом и стал на руках выносить людей. Все они были спасены.
Сотрудники МЧС напомнили о важности соблюдения мер безопасности. Так, нельзя оставлять электроприборы без присмотра. Необходимо также установить в доме автономные пожарные извещатели.
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Несмотря на угрозу для жизни, разбив окно, Андрей проник в горящий дом и стал на руках выносить людей. Все они были спасены.
«Смелость и человечность Андрея Евгеньевича стали примером для всех и напоминанием о том, что в самые трудные времена важна не только решительность, но и желание помогать ближним», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО
Сотрудники МЧС напомнили о важности соблюдения мер безопасности. Так, нельзя оставлять электроприборы без присмотра. Необходимо также установить в доме автономные пожарные извещатели.
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Лора Луганская