В Москве осудили педофила-рецидивиста
В Москве суд вынес приговор ранее судимому мужчине, признав его виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.
По данным следствия, находясь сначала в следственном изоляторе, а затем в исправительной колонии, мужчина с помощью мобильных телефонов и социальных сетей переписывался с несовершеннолетними, пишет Агентство городских новостей «Москва». Он склонял их к действиям сексуального характера, отправлял материалы порнографического содержания и привлекал детей к изготовлению запрещенного контента.
Следователи допросили потерпевших и свидетелей, исследовали электронные носители и переписки, а также получили заключения судебных экспертиз, подтвердившие причастность фигуранта к преступлениям. Мужчину признали виновным. С учетом ранее назначенного наказания суд окончательно приговорил его к 29 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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