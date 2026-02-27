Работник посольства насиловал двух девочек, обещая за это помощь их больной матери
В суде вынесли приговор 41-летнему сотруднику посольства США в Африке. Его признали виновным в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек. Об этом пишет New York Post.
Американец Фоде Ситафа Мара работал в дипмиссии. Там он познакомился с 13-летней и 15-летней школьницами. Мужчина пообещал помогать их тяжёлобольной матери, но выдвинул условие: за это девочки периодически вступали с ним в сексуальные отношения.
Мара купил подросткам телефон, чтобы они могли связываться с ним и приходить, когда его жена отсутствовала дома. Школьницы жили неподалёку, в трущобах. О происходившем знала домработница дипломата.
Мужчина пытался заставить её молчать, но позже информация всё же поступила в правоохранительные органы. Американца уволили из посольства. Суд признал его виновным и приговорил его к пожизненному заключению.
