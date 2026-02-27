Работник посольства насиловал двух девочек, обещая за это помощь их больной матери

27 февраля 2026, 19:29

Дипломат США получил пожизненный срок за надругательство над детьми в Африке

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

В суде вынесли приговор 41-летнему сотруднику посольства США в Африке. Его признали виновным в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек. Об этом пишет New York Post.