Россиянка и её бойфренд устроили соитие на могиле родни и попали под суд
В Санкт-Петербурге суд рассмотрит дело пары, которая опубликовала видео интимного характера, снятое на кладбище. Об этом сообщает 78.ru.
События произошли ночью 28 июня прошлого года. Молодые люди в состоянии алкогольного опьянения вступили в половую связь на месте захоронения родственников девушки и вели съёмку на телефон.
Затем гражданка опубликовала запись в своём Telegram-канале, после чего на видео обратили внимание правоохранительные органы. Позже автор удалила провокационный пост, но к тому времени материалы уже сохранились. Следственный комитет возбудил уголовное дело и направил материалы в суд для рассмотрения.
