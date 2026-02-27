Достижения.рф

Россиянка и её бойфренд устроили соитие на могиле родни и попали под суд

В Санкт-Петербурге осудят пару за половой акт на кладбище
В Санкт-Петербурге суд рассмотрит дело пары, которая опубликовала видео интимного характера, снятое на кладбище. Об этом сообщает 78.ru.



События произошли ночью 28 июня прошлого года. Молодые люди в состоянии алкогольного опьянения вступили в половую связь на месте захоронения родственников девушки и вели съёмку на телефон.

Затем гражданка опубликовала запись в своём Telegram-канале, после чего на видео обратили внимание правоохранительные органы. Позже автор удалила провокационный пост, но к тому времени материалы уже сохранились. Следственный комитет возбудил уголовное дело и направил материалы в суд для рассмотрения.

Ольга Щелокова

