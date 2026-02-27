Российские полицейские спасли трёхлетнего ребёнка, запертого в грязной квартире

27 февраля 2026, 15:16

В Красноярске полицейские спасли трёхлетнего ребёнка, запертого в квартире

Фото: Istock/blinow61

В Красноярске полицейские спасли трёхлетнего мальчика, которого мать надолго оставила одного в антисанитарных условиях. Подробности сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».





Правоохранители заметили ребёнка во время планового обхода — он стоял у окна на первом этаже. Стук в дверь результата не дал, поэтому попасть в квартиру полицейские смогли только с помощью соседки, у которой были ключи.



Внутри они обнаружили захламленное помещение и истощённого малыша. Матерью ребёнка оказалась 21-летняя жительница Иркутской области, которая арендовала квартиру. Сейчас мальчика передали сотрудникам социальной службы. По факту случившегося полиция проводит проверку.



