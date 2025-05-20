Работника монастыря в Петербурге задержали за создание чата с детской порнографией

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В Северной столице задержали 38-летнего мужчину, работавшего в одном из монастырей города. Он подозревается в создании и администрировании чата в «Телеграме», в котором публиковались порнографические видеоматериалы с несовершеннолетними.
Как писало издание «78.ru», полиция с прошлого года расследует дело о межрегиональной группе, которая занимается пропагандой педофилии и изготовлением детской порнографии.
Подозреваемого задержали на проспекте Римского-Корсакова. Он сразу признался в содеянном. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело об изготовлении и обороте порнографии с изображением несовершеннолетних.
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Анастасия Чубина