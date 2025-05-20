Тела отца и семилетнего сына нашли в квартире в Чите

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Тела 35-летнего отца и 7-летнего сына обнаружили поздним вечером понедельника, 19 мая, в квартире многоэтажного дома в Чите. Как сообщили в СУ СК по Забайкальскому краю, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
По данным ведомства, мужчина расправился со своим ребенком, а после свел счеты с жизнью. На месте происшествия работали следователи и криминалисты. Допрошены соседи и назначен ряд судебных экспертиз. В настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. Расследование уголовного дела находится на контроле регионального управления следкома.
Перед этим сообщалось, что в Сосновоборске под Красноярском на глазах у очевидцев прохожий изнасиловал пьяную девушку, лежащую на лавочке возле торгового центра.
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Лидия Пономарева