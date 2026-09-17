Работника пиццерии задержали после того, как он посыпал пиццу клиента перхотью

17 сентября 2026, 20:13

Sohu: В Китае работник пиццерии посыпал пиццу клиента перхотью

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В китайском городе Ханчжоу сотрудника пиццерии задержали после публикации в сети видео, на котором он посыпает готовую пиццу своей перхотью. Об этом сообщает Sohu.