Работника пиццерии задержали после того, как он посыпал пиццу клиента перхотью
В китайском городе Ханчжоу сотрудника пиццерии задержали после публикации в сети видео, на котором он посыпает готовую пиццу своей перхотью. Об этом сообщает Sohu.
Инцидент произошел в заведении Zunbao Pizza. Запись сделали через систему видеонаблюдения за кухней, доступ к которой имеют клиенты через сервис доставки. По данным полиции Ханчжоу, сотрудника по фамилии Ян привлекли к ответственности за нарушение общественного порядка. Ему назначили семь суток административного ареста.
В местных органах контроля сообщили, что пиццу не продали клиенту и уничтожили. Само заведение временно закрыто для проверки — на двери появилось объявление о приостановке работы. Полиция и сотрудники рыночного надзора начали расследование.
В компании заявили, что произошедшее было личным поступком сотрудника. После инцидента сеть начала дополнительно проверять соблюдение санитарных норм во всех своих заведениях.
Читайте также: