Чемпионки России рассказали, как приготовить идеальную пиццу

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Вера и Надежда Ивахины из городского округа Раменский завоевали четыре награды на Чемпионате России по пицце — 2024 и Кубке пиццайоло. Они поделились секретами приготовления идеальной пиццы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Тесто — это 90 % успеха пиццы. Вроде бы ингредиенты плюс минус одни, но есть золотой стандарт. Это мука, вода (мы используем ледяную), сахарная пудра, соль, сухие инстантные дрожжи и оливковое масло. Большую роль играет соотношение муки и воды в тесте. Ни молока, ни яиц в составе нет», — рассказала Вера.Один из ключевых моментов — созревание теста в холодильнике в течение 96 часов или хотя бы суток при температуре от +2 до +4 градусов. Затем оно должно расстояться и нагрелось примерно до 22 градусов. Так тесто становится эластичным.
Поверхность стола посыпают семулой — крупкой из твёрдой пшеницы, похожей на манку. Шарик теста раскатывают руками от центра к краям, оставляя бортики. На правильно раскатанном тесте должны быть видны маленькие пузырьки.
«Мы выпекаем пиццу в подовой печи. Конечно, в идеале делать это в дровяной, это совершенно другое качество продукта и визуал пиццы, но что имеем, то имеем. Выставляется температура на 380-420 градусов для классической пиццы. Точная температура зависит от степени гидратации теста», — поделилась Надежда.Вера и Надежда подчёркивают, что постоянное совершенствование навыков важно в любом деле, и именно поэтому они участвовали в чемпионате.
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