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Чемпионки России рассказали, как приготовить идеальную пиццу

Фото: istockphoto / Wirestock

Фото: istockphoto / Wirestock

Вера и Надежда Ивахины из городского округа Раменский завоевали четыре награды на Чемпионате России по пицце — 2024 и Кубке пиццайоло. Они поделились секретами приготовления идеальной пиццы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Тесто — это 90 % успеха пиццы. Вроде бы ингредиенты плюс минус одни, но есть золотой стандарт. Это мука, вода (мы используем ледяную), сахарная пудра, соль, сухие инстантные дрожжи и оливковое масло. Большую роль играет соотношение муки и воды в тесте. Ни молока, ни яиц в составе нет», — рассказала Вера.
Один из ключевых моментов — созревание теста в холодильнике в течение 96 часов или хотя бы суток при температуре от +2 до +4 градусов. Затем оно должно расстояться и нагрелось примерно до 22 градусов. Так тесто становится эластичным.



Поверхность стола посыпают семулой — крупкой из твёрдой пшеницы, похожей на манку. Шарик теста раскатывают руками от центра к краям, оставляя бортики. На правильно раскатанном тесте должны быть видны маленькие пузырьки.

«Мы выпекаем пиццу в подовой печи. Конечно, в идеале делать это в дровяной, это совершенно другое качество продукта и визуал пиццы, но что имеем, то имеем. Выставляется температура на 380-420 градусов для классической пиццы. Точная температура зависит от степени гидратации теста», — поделилась Надежда.
Вера и Надежда подчёркивают, что постоянное совершенствование навыков важно в любом деле, и именно поэтому они участвовали в чемпионате.

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Директора ДК «Сатурн» наградили знаком отличия и благодарственным письмом
25 ноября 2024, 12:37

Фото: istockphoto /

Директор Дома культуры «Сатурн» Василий Строилов был награждён знаком отличия и благодарственным письмом Московской областной Думы. Награду ему вручил депутат Совета депутатов Раменского городского округа Дмитрий Букликов за активную добровольческую деятельность, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
«Благодарю за поддержку Игоря Юрьевича Брынцалова и всех депутатов, кто помогает развивать наш родной округ и культуру. Эта награда — неожиданный, но очень ценный жест. Спасибо за доверие и за стимул продолжать работу», — написал Строилов в социальных сетях.
Он также отмечает, что награждение для него стал для него полной неожиданностью. Он не рассчитывал на признание и просто исполнял свою работу.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

«Я даже не думал о благодарностях и наградах. Все произошло совершенно случайно, когда во время репетиции новогодних мероприятий Дмитрий Букликов вручил мне этот знак отличия от Московской областной Думы», — рассказал директор ДК «Сатурн».
В тексте благодарственного письма подчеркивается важность его добровольной работы, в частности, связанной с поддержкой семей участников специальной военной операции.

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Раменские гимназисты победили в этнографической игре ВШЭ
25 ноября 2024, 12:37

Фото: пресс-служба

Гимназисты из подмосковного Раменского одержали победу на первом этапе этнографической игры «Малая родина – большая страна» в Высшей школе экономики, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Задания были направлены на знание особенностей России, её административного устройства, географии, а также на знание особенностей разных народов, их культуры и символов», — рассказал староста 10 «В» класса Раменской гимназии Всеволод Гоженко.
По итогам игры члены команды Раменской гимназии получили дипломы победителей и сертификат на экскурсионную поездку в Уфу — столицу Башкортостана.

Всего в игре «Малая родина – большая страна» приняли участие приняли участие около 10 тысяч школьников из таких регионов, как Свердловская область, Башкортостан, Москва, Воронежская область и Подмосковье.

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#раменское
#гимназия
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Глава городского округа Раменский решил проблемы с освещением в ЖК «Березовая роща»
25 ноября 2024, 12:19

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Во время личного приёма 11 ноября к главе района Эдуарду Малышеву обратилась инициативная группа жильцов ЖК «Берёзовая роща». Они рассказали о множестве проблем, возникших после сдачи в эксплуатацию нового жилого комплекса, сообщает администрации городского округа Раменский.
Малышев отправился на место вместе с профильными заместителями и представителями всех ответственных организаций, чтобы лично изучить ситуацию и принять меры для её исправления.

Проблемы с освещением на территории ЖК были решены. Были установлены временные рамки для устранения других недостатков, о которых сообщили жители. Определили ответственных лиц.

Кроме того, во время встречи подробно обсудили перспективы развития социальной инфраструктуры рядом с жилым комплексом.

«Спасибо жителям за конструктивные замечания и откровенный разговор. До окончательного решения всех заявленных проблем они остаются на контроле администрации Раменского городского округа», — написал в социальных сетях глава округа.
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#подмосковье
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Подопечный фонда «Дари свет» встретился со школьниками Раменского
25 ноября 2024, 12:18

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Молодой житель посёлка Удельная Михаил Голубев, несколько лет назад перенесший инсульт и пользующийся поддержкой благотворительного фонда «Дари свет», встретился с учениками школа №26 Раменского городского округа.
Михаил, ранее передвигавшийся на инвалидной коляске, на встрече сумел обойтись без неё.

«Я рыдала, когда Миша приехал без коляски. Он два с половиной месяца был на реабилитации и достиг колоссального прогресса — сам вышел из машины и медленно, с помощью мамы, пришел к ребятам. Без помощи, без подставки. Он такой борец», — поделилась учредительница фонда «Дари свет» Светлана Брюханова.
Во встрече приняли участие школьный волонтерский отряд «Беркут», сборная школы по баскетболу и другие. Волонтёрам и спортсменам вручили благодарственные письма за помощь Михаилу. Затем состоялся товарищеский матч по баскетболу, в ходе которого Михаил сам сделала несколько бросков в кольцо. Ребята взяли с него слово, что скоро он придёт играть к ним в команду.

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В «Аэроэкспресс» изменятся тарифы на поезда и автобусы
25 ноября 2024, 11:45

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С 3 декабря изменятся тарифы на поезда и автобусы «Аэроэкспресс», сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на «Аэроэкспресс».
Тарифы на поезда «Аэроэкспресс»:

  • стоимость билета по тарифу «Стандарт» составит 650 рублей;
  • тарифы «Стандарт Туда — Обратно», «Бизнес» и «Бизнес Туда — Обратно» также будут проиндексированы;
  • стоимость одной поездки в/из аэропорта по тарифам группы «Подписка» составит от 133 рублей, по абонементу — от 230 рублей;
Для пассажиров с 10 декабря расширится линейка тарифов «Семейный»: теперь можно будет использовать тариф «Семейный» не только для поездок «туда-обратно», но и для поездок в одну сторону. Тариф предназначен для двух взрослых пассажиров и трёх детей. Стоимость поездки для одного пассажира в рамках тарифа составит от 300 рублей.

Тарифы на экспресс-автобусы «Аэроэкспресс»:

  • стоимость поездки на экспресс-автобусах на всех направлениях составит 400 рублей в одну сторону и 700 рублей туда и обратно.
  • стоимость одной поездки на экспресс-автобусе по тарифам группы «Подписка» составит от 120 рублей, по абонементу — от 207 рублей.
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#поездки
#тарифы
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Сомнолог назвала причины возникновения лунатизма
Врач Золотарева: лунатизм часто передается от родителей к детям
25 ноября 2024, 11:44

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Лунатизм, также называемый сомнабулизм, представляет собой расстройство, при котором люди совершают сложные действия, находясь в состоянии сна. Часто оно передается генетически, рассказала врач-кардиолог, сомнолог «СМ-Клиники» Наталия Золотарева. По ее словам, причины возникновения лунатизма изучены не до конца, но ученые выделяют несколько факторов, которые влияют на его развитие, среди них — стресс и высокая эмоциональная нагрузка.
«Различные ситуации, такие как экзамены, проблемы в семье или на работе, вызывая эмоциональное перенапряжение, способствуют нарушение нормального цикла сна, что может привести к появлению симптомов лунатизма», — поделилась она в беседе с «Известиями».
Еще одним ключевым фактором Золотарева назвала проблемы со сном. Организм, систематически не получающий достаточное количество отдыха, пытается компенсировать его за счет фаз глубокого сна, во время которых как раз и может возникнуть лунатизм.

Сомнолог отметила влияние и некоторых лекарственных препаратов, особенно тех, что оказывают воздействие на ЦНС. Такие медикаменты могут спровоцировать эпизоды сомнабулизма.
«Алкоголь и наркотики, нарушая нормальный цикл сна, могут также вызвать появление лунатических состояний. Алкогольное опьянение особенно часто приводит к учащению приступов у людей, склонных к этому расстройству», — пояснила эксперт.
Врач также добавила, что сомнабулические состояния могут быть спровоцированы апноэ сна, синдромом беспокойных ног и другими нарушениями сна.

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Детские костюмы, наряды на Новый год 2025: Стилист рассказала про тренды для мальчиков
Стилист Скороходова перечислила трендовые образы для мальчиков в новогодние праздники
25 ноября 2024, 11:39

Фото: iStock/Artfoliophoto

Приближающиеся новогодние утренники начинают беспокоить родителей, ведь очень важно правильно выбрать для ребенка наряд — яркий и удобный.
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» отметила, что наряд для мальчиков стоит выбирать с особенной тщательностью.

«Мальчики, как правило, очень активны, поэтому наряд не должен сковывать движения и приносить дискомфорт», — отметила она.

Анна Скороходова перечислила трендовые образы для мальчиков в новогодние праздники.

Рубашка с бабочкой и свободными брюками: подойдет для встречи торжественных моментов. Рубашка может быть как классических расцветок (белый, серый, бежевый, синий), так и с узорами и всевозможными причудливыми принтами.

Льняной костюм бежевого или серого оттенка с белой футболкой: стильный, удобный и интересный вариант. Вместо пиджака можно смело использовать жилетку.

Футболка или джемпер спокойного цвета; джинсовка оттенка хаки, беж или в синем цвете с брюками в расслабленном стиле: такой наряд позволит ребенку веселиться, чувствуя себя раскованно и комфортно.

Полосатая футболка со светлыми шортами или свитшот с новогодним рисунком и джоггерами: особенно подойдет, если впереди намечаются игры, много движения, много взаимодействия с другими детьми.

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Котельную №1 в Лотошине ждёт реконструкция
25 ноября 2024, 11:37

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Реконструировать котельную №1 мощностью 5,2 МВт планируется в городском округе Лотошино, подряд на проведение работ уже выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, провести реконструкцию котельной, расположенной по адресу: посёлок Лотошино, улица Микрорайон, дом №9, и поставить туда всё оборудование, необходимое для эксплуатации такого объекта. Завершение работ намечено на 2026 год», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 106 миллионов 533 тысячи 260 рублей, заявки принимаются до 4 декабря.

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#теплоснабжение
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В парках Каширы проводят мастер-классы и занимаются творчеством
25 ноября 2024, 11:30

Фото: istockphoto / Halfpoint

В парках Каширы каждую неделю проходят разнообразные мероприятия, привлекающие жителей и гостей города. Благодаря систематическому расписанию, разработанному сотрудниками парков, каждый сможет найти занятие по душе. Мероприятия организованы в рамках губернаторской программы «Парки Подмосковья» и подходят для всей семьи, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Ознакомиться с расписанием мероприятий можно с 25 ноября по 1 декабря в городских парках Каширы.

«Мастер классы и культурно-просветительская деятельность, йога смеха, утренняя зарядка и дыхательная гимнастика в рамках проекта «Активное долголетие», а также многое другое ждет всех жителей и гостей наших парков на этой неделе», — сообщила директор городского парка Олеся Кожадей.
Ознакомиться с подробной информацией и записаться на мастер-классы можно в Telegram-канале.

Узнать афишу мероприятий можно в телеграм-чате «Кашира. Культура. Спорт».

Возрастное ограничение — 0 .

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#подмосковье
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