В Подмосковье спасли несколько часов блуждавшего в лесу молодого человека

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса нашли юношу, который несколько часов не мог выйти из леса. Инцидент произошёл в Сергиево-Посадском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
Вечером в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратился человек, который, возвращаясь домой от подруги, решил пойти коротким путём из деревни Золотилово в посёлок Мостовик через лес и заблудился.
Работники противопожарно-спасательной службы, преодолевая сугробы, прочесали лес. Подавая звуковые сигналы, они работали на отклик. Через полчаса спасатели обнаружили потерявшегося молодого человека и вывели его из лесного плена. Медицинская помощь ему не понадобилась.
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«Прибыв в район поиска, работники противопожарно-спасательной службы связались с 17-летним парнем по телефону. Юноша был не местный и не мог объяснить, где находится. Ситуация осложнилась тем, что его мобильный телефон быстро разрядился на морозе и выключился», – рассказал замначальника части Сергей Шумов.
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Лора Луганская