Взрыв прогремел в многоэтажке под Волгоградом: что известно
Взрыв произошел в многоквартирном доме в городе Петров Вал. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
По его словам, четыре человека, в том числе ребенок, пострадали. Сейчас их доставляют в больницы города Камышина. Предварительной причиной ЧП стал сбой газового оборудования.
По данным телеграм-каналов Mash и Baza, хлопок раздался на верхнем этаже здания около 14:45. После этого обрушилась крыша и угловая квартира. Под завалами могли находиться бабушка и ее внучка.
Сейчас территория оцеплена, на месте работают сотрудники экстренных служб. Как уточняет МЧС, площадь обрушения составляет 90 квадратных метров. Спасатели уже эвакуировали 48 человек.
Ранее сообщалось об унесшем жизни взрыве в Пермском политехе.
