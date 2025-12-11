Взрыв прогремел в многоэтажке под Волгоградом: что известно

11 декабря 2025, 16:12

Трое взрослых и ребенок пострадали при взрыве газа в многоэтажке под Волгоградом

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Взрыв произошел в многоквартирном доме в городе Петров Вал. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.