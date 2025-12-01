Работницу краснодарского хлебозавода приговорили к 21 году за отравление коллег
Краснодарский краевой суд приговорил работницу хлебозавода к 21 году лишения свободы за отравление двух коллег и покушение на жизнь директора предприятия. Суд установил, что Елена Белашова, действуя из личной неприязни, дала пострадавшим смертельную дозу лекарства, а затем попыталась задушить руководителя.
Как сообщает ТАСС, женщина свою вину не признала, однако следователи собрали достаточные доказательства для обвинения. Инцидент произошёл в июле 2024 года, расследование вел первый отдел по особо важным делам СК РФ по Краснодарскому краю.
Психолого-психиатрическая экспертиза признала Белашову вменяемой. Суд назначил наказание с отбыванием в колонии общего режима, подчеркнув, что преступления были совершены с особой жестокостью и преднамеренно.
