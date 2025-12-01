Работницу краснодарского хлебозавода приговорили к 21 году за отравление коллег

01 декабря 2025, 12:13

Фото: iStock/simpson33

Краснодарский краевой суд приговорил работницу хлебозавода к 21 году лишения свободы за отравление двух коллег и покушение на жизнь директора предприятия. Суд установил, что Елена Белашова, действуя из личной неприязни, дала пострадавшим смертельную дозу лекарства, а затем попыталась задушить руководителя.