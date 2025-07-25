Радио Судного дня передало сигналы, вызвавшие волну тревоги

25 июля 2025, 07:09

Радио Судного дня передало 10 новых сигналов

Фото: iStock/Dennis Swanson - Studio 101 West Photography

24 июля 2025 года радиостанция УВБ-76, известная как «Станция Судного дня», вновь привлекла внимание, передав серию загадочных сигналов. В эфире прозвучали сообщения с кодами и названиями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал, который отслеживает ее активность.