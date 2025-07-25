Радио Судного дня передало сигналы, вызвавшие волну тревоги
24 июля 2025 года радиостанция УВБ-76, известная как «Станция Судного дня», вновь привлекла внимание, передав серию загадочных сигналов. В эфире прозвучали сообщения с кодами и названиями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал, который отслеживает ее активность.
Первое сообщение было зафиксировано в 12:23 и содержало фразу: «НЖТИ 58093 КОММУНИКЕ 5631 3486». Спустя восемь минут, в 12:31, станция передала следующее сообщение: «НЖТИ 26280 ПЕКИНСКИЙ 8445 9873». В течение дня радиостанция продолжила передачу, выпуская еще 11 сообщений, среди которых такие как «НЖТИ 88678 КРАСНОХРЯК 8186 3319» в 13:08 и «НЖТИ 12372 НЕУДЕРЖИМЫЙ 6995 1729 НЮХОСТИХ 0577 5367 ГОВЕНЬЕ 1180 4865» в 16:01.
УВБ-76, созданная в 1970-х годах, известна своим характерным жужжащим сигналом и считается частью системы «Мертвая рука», предназначенной для автоматического ответа в случае ядерной атаки. Последние передачи стали первыми с 10 июля, когда в эфире прозвучали слова «такса» и «вестомор».
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