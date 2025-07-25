На востоке Москвы потолок обрушился в многоэтажке и забаррикадировал жильцов
Потолок обрушился в жилом доме на востоке Москвы, жильцы оказались заблокированы в четырех квартирах. Об этом 25 июля сообщил источник телеканала РЕН ТВ.
По предварительным данным, никто не пострадал, хотя последствия инцидента описываются как значительные. Подъезд был в обломках, сверху висели рваные провода. Источник уточнил, что люди не могли покинуть квартиры из-за образовавшихся завалов.
«Последствия выглядят жутко», — признался собеседник издания.На место происшествия незамедлительно прибыли бригады скорой медицинской помощи, однако их помощь жильцам не потребовалась, и медики вскоре покинули место ЧП. В настоящее время компетентные службы выясняют обстоятельства и причины обрушения конструкций.
Ранее стало известно, когда ожидается подъем заболевания новым подвидом COVID-19 «Стратус». Напомним, что 23 июля «Радио 1» передавало о фиксировании 114 случаев заражения новым штаммом коронавируса XFG («Стратус») в России. При этом более половины случаев зафиксировано в Москве.