На востоке Москвы потолок обрушился в многоэтажке и забаррикадировал жильцов

25 июля 2025, 06:31

Фото: iStock/Lutfi Hanafi

Потолок обрушился в жилом доме на востоке Москвы, жильцы оказались заблокированы в четырех квартирах. Об этом 25 июля сообщил источник телеканала РЕН ТВ.





По предварительным данным, никто не пострадал, хотя последствия инцидента описываются как значительные. Подъезд был в обломках, сверху висели рваные провода. Источник уточнил, что люди не могли покинуть квартиры из-за образовавшихся завалов.





«Последствия выглядят жутко», — признался собеседник издания.