Радио Судного дня передало сигналы, вызвавшие волну тревоги

17 ноября 2025, 14:57

Радио УВБ-76 передало слово «болонский», звучавшее в эфире в феврале 2022 года

Фото: iStock/gsagi

Радиостанция УВБ-76, известная как радиостанция Судного дня, передала четвертое сообщение за день. Об этом пишет «Лента.ру».