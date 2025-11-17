Радио Судного дня передало сигналы, вызвавшие волну тревоги
Радиостанция УВБ-76, известная как радиостанция Судного дня, передала четвертое сообщение за день. Об этом пишет «Лента.ру».
В 14:04 по московскому времени эфир снова наполнило слово «болонский». Оно уже звучало 20 февраля 2022 года.
Первое сообщение 17 ноября появилось в 11:11. В нем прозвучало новое слово «жеребость», ранее не регистрировавшееся. Второе сообщение последовало в 12:36 и содержало слово «оцинковщик», также новое для радиостанции. В 12:43 УВБ-76 повторила слово «лесолед», которое звучало в эфире 20 февраля 2022 года.
Слушатели продолжают обсуждать эти загадочные передачи. Радиостанция привлекает внимание своей таинственной природой. Многие задаются вопросом о значении этих сообщений и их связи с текущими событиями. УВБ-76, созданная в 1970-х годах, известна своим характерным жужжащим сигналом и считается частью системы «Мертвая рука», предназначенной для автоматического ответа в случае ядерной атаки.
