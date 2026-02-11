Радио Судного дня передало слово из советской эпохи, что вызвало волну тревоги
Радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», удивила слушателей, передав слово «СССР» в 12:53 по московскому времени. Об этом пишет «Лента.ru».
Этот неожиданный сигнал стал частью серии сообщений, которые станция транслировала в течение дня. В утренние часы, в 09:05, УВБ-76 начала с загадочного слова «акрокрен». Спустя всего четыре минуты прозвучало слово «рыболовный». После этого радиостанция замолчала почти на час, а затем вновь активировалась. В течение 15 минут она передала пять слов: «хлевотюк», «блицосидр», «вихлянье», «баранка» и «придирчивый». В 11:33 последовало восьмое слово — «укосопаб». Все эти термины прозвучали в эфире впервые.
Частота передач вызвала удивление у экспертов. Обычно радиостанция выходит в эфир не чаще одного раза в час. Пять сообщений за короткий промежуток времени стали настоящей аномалией. Причины такого поведения остаются неизвестными, что только подогревает интерес
Напомним, что УВБ-76 функционирует с 1970-х годов и в основном транслирует короткий жужжащий сигнал. Многие называют ее «Жужжалкой».
Читайте также: