Радио Судного дня передало слово из советской эпохи, что вызвало волну тревоги

11 февраля 2026, 13:38

Радиостанция УВБ-76 передала сообщение «СССР»

Фото: iStock/jakkapan21

Радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», удивила слушателей, передав слово «СССР» в 12:53 по московскому времени. Об этом пишет «‎Лента.ru».