В Турции 80-летняя пенсионерка ударила внучку тапком, теперь ей грозит тюрьма

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В Турции 80-летняя Асие Кайтан оказалась под угрозой тюремного заключения после конфликта с внучкой. Женщина взяла на себя заботу о 18-летней Вурал после развода ее родителей, но строгий подход к воспитанию привел к инциденту. Об этом пишет Sabah.
9 августа 2024 года, когда Вурал решила выйти погулять с друзьями, бабушка заперла дверь, чтобы не дать ей уйти. В результате спора Кайтан ударила внучку тапком по руке, на что та ответила ударом по голове телефоном, в результате чего у бабушки началось кровотечение.
Несмотря на отсутствие жалоб с обеих сторон, информация о конфликте была передана в полицию. В результате расследования против Кайтан было возбуждено уголовное дело за «лишение свободы» и использование «оружия». Суд приговорил пенсионерку к пяти годам тюрьмы, позже срок был сокращен до четырех лет и двух месяцев. Адвокат Кайтан подал апелляцию, и теперь судьба бабушки зависит от решения апелляционного суда.
Ранее стало известно, как «Копейский маньяк», насиловавший детей и убивавший женщин, оказался на свободе под подпиской о невыезде. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Несмотря на отсутствие жалоб с обеих сторон, информация о конфликте была передана в полицию. В результате расследования против Кайтан было возбуждено уголовное дело за «лишение свободы» и использование «оружия». Суд приговорил пенсионерку к пяти годам тюрьмы, позже срок был сокращен до четырех лет и двух месяцев. Адвокат Кайтан подал апелляцию, и теперь судьба бабушки зависит от решения апелляционного суда.
Ранее стало известно, как «Копейский маньяк», насиловавший детей и убивавший женщин, оказался на свободе под подпиской о невыезде. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова