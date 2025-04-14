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В Турции 80-летняя пенсионерка ударила внучку тапком, теперь ей грозит тюрьма

Фото: iStock/OlFedv

Фото: iStock/OlFedv

В Турции 80-летняя Асие Кайтан оказалась под угрозой тюремного заключения после конфликта с внучкой. Женщина взяла на себя заботу о 18-летней Вурал после развода ее родителей, но строгий подход к воспитанию привел к инциденту. Об этом пишет Sabah.
9 августа 2024 года, когда Вурал решила выйти погулять с друзьями, бабушка заперла дверь, чтобы не дать ей уйти. В результате спора Кайтан ударила внучку тапком по руке, на что та ответила ударом по голове телефоном, в результате чего у бабушки началось кровотечение.

Несмотря на отсутствие жалоб с обеих сторон, информация о конфликте была передана в полицию. В результате расследования против Кайтан было возбуждено уголовное дело за «лишение свободы» и использование «оружия». Суд приговорил пенсионерку к пяти годам тюрьмы, позже срок был сокращен до четырех лет и двух месяцев. Адвокат Кайтан подал апелляцию, и теперь судьба бабушки зависит от решения апелляционного суда.

Ранее стало известно, как «Копейский маньяк», насиловавший детей и убивавший женщин, оказался на свободе под подпиской о невыезде. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#уголовное
В Бурятии у угостившихся жвачкой от незнакомцев детей не нашли наркотики в крови
14 апреля 2025, 18:52

Фото: iStock/Dzurag

В Мухоршибирском районе Бурятии двое мальчиков, 6 и 5 лет, были госпитализированы после того, как неизвестные угостили их жевательной резинкой. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ, в крови детей наркотических средств не обнаружено.
Инцидент произошел в понедельник утром, когда родители мальчиков обратились в полицию с сообщением о том, что их дети почувствовали себя плохо после угощения. Медицинские работники провели осмотр и направили детей на анализы и обследование.

Прокуратура сообщает, что жевательная резинка будет направлена на экспертизу для выяснения ее состава. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства происшествия и работают над поиском возможных свидетелей.

Ситуация остается под контролем правоохранительных органов, которые призывают родителей быть внимательными и осторожными в отношении того, что употребляют их дети.

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«Я просил просто отпустить её»: актёр Илья Дель недоволен решением суда по Саше Дроздовой, ранившей его ножом

В Канске мать жестко избавилась от детей: как удалось выжить семилетнему мальчику, подробности трагедии
#дети
#прокуратура
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#инцидент
#полицейские
#тюрьма
#анализы
#происшествия
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«Я просил просто отпустить её»: актёр Илья Дель недоволен решением суда по Саше Дроздовой, ранившей его ножом
Илья Дель недоволен домашним арестом для Саши Дроздовой, напавшей на него с ножом
14 апреля 2025, 18:23

Фото: iStock/Michael Nesterov

Актёр Илья Дель недоволен решением суда по своей избраннице Саше Дроздовой, которая в минувшие выходные напала на него с ножом и нанесла несколько ранений в область грудной клетки.
12 апреля звезда сериала «Содержанки» вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и поссорился со своей сожительницей, актрисой Дроздовой. В ходе ссоры он схватил её дочь от прошлых отношений. Девушка мгновенно среагировала и взяла в руки нож, опасаясь за жизнь двухлетней малышки. Близкие Александры назвали её действия защитной реакцией и проявлением материнского инстинкта.

Сегодня 26-летней Дроздовой петербургский суд вынес меру пресечения в виде домашнего ареста до 11 июня. Однако пострадавший остался недоволен таким решением. Он заявил, что не держит зла на Сашу и выступает против предания ситуации огласки в СМИ.

«Считаю, что домашний арест – слишком суровое наказание, я просил просто отпустить её. Никаких заявлений я не подавал, ничего не требовал, никаких наказаний. И вообще, очень неприятно, что эту историю так раздули СМИ. Мы никаких комментариев никому не давали и всё решили бы мирно», – заявил Дель.
При этом он опроверг заявления о дочери Саши. По его словам, в момент ссоры её не было рядом, она спала в другой комнате. Но он намерен восстановить справедливость и изменить меру пресечения в отношении своей девушки.

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Многодетная мать зарубила топором троих детей в Канске
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В Канске мать жестко избавилась от детей: как удалось выжить семилетнему мальчику, подробности трагедии
14 апреля 2025, 17:03

Фото: istockphoto / feri ferdinan

14 апреля в Канске произошла трагедия, потрясшая весь Красноярский край. В частном доме на улице Герцена были обнаружены тела троих детей — четырехлетней девочки, восьмилетнего мальчика и младенца семи месяцев. По подозрению в убийстве задержана их 29-летняя мать. Подробности трагедии расскажет «Радио 1».

Как произошло убийство в Канске


Как сообщает Следственный комитет по Красноярскому краю, на женщину возбуждено уголовное дело по статье «Убийство трех малолетних, совершенное с особой жестокостью». По предварительным данным, дети погибли от рубленых ран, предположительно нанесенных топором — орудие преступления было найдено на месте.

Сообщается, что пока муж был на работе, многодетная мать Валентина схватила топор и напала на детей. По информации следствия, после расправы над малышами она пришла к своим родителям и рассказала о содеянном. Тела малышей обнаружил отец женщины, который и вызвал полицию.

Выжить удалось только одному ребёнку — семилетнему сыну, который в момент преступления находился у бабушки с дедушкой. Именно это спасло ему жизнь.

Фото: телеграмм-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Что известно о семье из Канска


По данным прокуратуры, женщина умышленно нанесла детям смертельные удары топором. Семья с октября 2024 года состояла на учете как неблагополучная. Отец ранее привлекался к ответственности за побои в отношении старшего сына, а мать находилась под наблюдением психиатра с диагнозом «шизофрения». Она нигде не работала и вела замкнутый образ жизни. Также сообщается, что она посещала баптистскую церковь.

Соседи подтверждают, что женщина вела себя странно и почти ни с кем не общалась. Соседи считали ее странной и необщительной.

«Ее старший учился с моим сыном во 2 классе. Он был вечный задира», — сообщила знакомая семьи в беседе с «РГ».

Однако журналистам удалось выяснить, что у учителей не было претензий у школьникам. Сообщается, что они учились хорошо.

Какое наказание грозит Валентине


В ближайшее время суд изберет женщине меру пресечения. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства трагедии и выяснять, почему вовремя не сработали органы профилактики.

«Говорит бессмысленные фразы, спрашивает, где дети», — сообщил «КП» источник о первых «показаниях» после задержания.

Фото: телеграмм-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Если Валентину признают виновной в преступлении, ей грозит уголовное наказание на длительный срок лишения свободы.

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В отношении актрисы Александры Дроздовой возбудили уголовное дело
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В Москве росгвардейцы задержали рецидивиста с крупной партией наркотиков
14 апреля 2025, 14:50

Фото: istockphoto / feri ferdinan

Столичные росгвардейцы задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в незаконном распространении наркотических веществ. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Отмечается, что в ходе патрулирования в районе Солнцево правоохранители обратили внимание на мужчину, выходящего из гаражного кооператива около железной дороги. При виде служебного автомобиля гражданин попытался скрыться, но его оперативно остановили росгвардейцы.

Задержанным оказался 27-летний уроженец Челябинской области. Он заметно нервничал во время общения с сотрудниками Росгвардии и даже попытался сбежать, выбросив свёртки с неизвестным веществом.

Благодаря профессиональным действиям стражей порядка, ему не удалось скрыться. Вскоре парень признался, что распространял запрещённые вещества посредством создания тайников.

На место прибыла следственно-оперативная группы, которая изъяла пять свёртков с порошкообразным веществом белого цвета. Результаты экспертизы показали, что это был эфедрон, общим весом более 48 граммов.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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#задержание
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Многодетная мать зарубила топором троих детей в Канске
14 апреля 2025, 14:39

Фото: iStock/Grape_vein

В Красноярском крае многодетная мать убила троих детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что трагедия произошла в Канске. 29-летняя девушка зарубила топором четырёхлетнюю дочь и двоих сыновей (первому мальчику было восемь лет, а второму – семь месяцев).

Выжить удалось только четвёртому ребёнку – семилетнему мальчику, который в момент расправы находился у бабушки и дедушки. Вскоре после убийства мать пришла за ним и обо всём рассказала родителям.

Дедушка отправился к ним домой, где обнаружил тела детей. Он сразу же вызвал полицию. После правоохранители задержали убийцу.

На месте происшествия ​в настоящее время работают сотрудники ​Следственного комитета. Обстоятельства и мотивы убийства выясняются.

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