В Канске мать жестко избавилась от детей: как удалось выжить семилетнему мальчику, подробности трагедии

14 апреля в Канске произошла трагедия, потрясшая весь Красноярский край. В частном доме на улице Герцена были обнаружены тела троих детей — четырехлетней девочки, восьмилетнего мальчика и младенца семи месяцев. По подозрению в убийстве задержана их 29-летняя мать. Подробности трагедии расскажет «Радио 1».