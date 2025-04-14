В Канске мать жестко избавилась от детей: как удалось выжить семилетнему мальчику, подробности трагедии

Фото: istockphoto / feri ferdinan
14 апреля в Канске произошла трагедия, потрясшая весь Красноярский край. В частном доме на улице Герцена были обнаружены тела троих детей — четырехлетней девочки, восьмилетнего мальчика и младенца семи месяцев. По подозрению в убийстве задержана их 29-летняя мать. Подробности трагедии расскажет «Радио 1».
Как произошло убийство в Канске
Как сообщает Следственный комитет по Красноярскому краю, на женщину возбуждено уголовное дело по статье «Убийство трех малолетних, совершенное с особой жестокостью». По предварительным данным, дети погибли от рубленых ран, предположительно нанесенных топором — орудие преступления было найдено на месте.
Сообщается, что пока муж был на работе, многодетная мать Валентина схватила топор и напала на детей. По информации следствия, после расправы над малышами она пришла к своим родителям и рассказала о содеянном. Тела малышей обнаружил отец женщины, который и вызвал полицию.
Выжить удалось только одному ребёнку — семилетнему сыну, который в момент преступления находился у бабушки с дедушкой. Именно это спасло ему жизнь.
Фото: телеграмм-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Что известно о семье из Канска
По данным прокуратуры, женщина умышленно нанесла детям смертельные удары топором. Семья с октября 2024 года состояла на учете как неблагополучная. Отец ранее привлекался к ответственности за побои в отношении старшего сына, а мать находилась под наблюдением психиатра с диагнозом «шизофрения». Она нигде не работала и вела замкнутый образ жизни. Также сообщается, что она посещала баптистскую церковь.
Соседи подтверждают, что женщина вела себя странно и почти ни с кем не общалась. Соседи считали ее странной и необщительной.
«Ее старший учился с моим сыном во 2 классе. Он был вечный задира», — сообщила знакомая семьи в беседе с «РГ».
Однако журналистам удалось выяснить, что у учителей не было претензий у школьникам. Сообщается, что они учились хорошо.
Какое наказание грозит Валентине
В ближайшее время суд изберет женщине меру пресечения. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства трагедии и выяснять, почему вовремя не сработали органы профилактики.
«Говорит бессмысленные фразы, спрашивает, где дети», — сообщил «КП» источник о первых «показаниях» после задержания.
Фото: телеграмм-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Если Валентину признают виновной в преступлении, ей грозит уголовное наказание на длительный срок лишения свободы.
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