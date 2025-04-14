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В Канске мать жестко избавилась от детей: как удалось выжить семилетнему мальчику, подробности трагедии

Фото: istockphoto / feri ferdinan

Фото: istockphoto / feri ferdinan

14 апреля в Канске произошла трагедия, потрясшая весь Красноярский край. В частном доме на улице Герцена были обнаружены тела троих детей — четырехлетней девочки, восьмилетнего мальчика и младенца семи месяцев. По подозрению в убийстве задержана их 29-летняя мать. Подробности трагедии расскажет «Радио 1».

Как произошло убийство в Канске


Как сообщает Следственный комитет по Красноярскому краю, на женщину возбуждено уголовное дело по статье «Убийство трех малолетних, совершенное с особой жестокостью». По предварительным данным, дети погибли от рубленых ран, предположительно нанесенных топором — орудие преступления было найдено на месте.

Сообщается, что пока муж был на работе, многодетная мать Валентина схватила топор и напала на детей. По информации следствия, после расправы над малышами она пришла к своим родителям и рассказала о содеянном. Тела малышей обнаружил отец женщины, который и вызвал полицию.

Выжить удалось только одному ребёнку — семилетнему сыну, который в момент преступления находился у бабушки с дедушкой. Именно это спасло ему жизнь.

Фото: телеграмм-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Что известно о семье из Канска


По данным прокуратуры, женщина умышленно нанесла детям смертельные удары топором. Семья с октября 2024 года состояла на учете как неблагополучная. Отец ранее привлекался к ответственности за побои в отношении старшего сына, а мать находилась под наблюдением психиатра с диагнозом «шизофрения». Она нигде не работала и вела замкнутый образ жизни. Также сообщается, что она посещала баптистскую церковь.

Соседи подтверждают, что женщина вела себя странно и почти ни с кем не общалась. Соседи считали ее странной и необщительной.

«Ее старший учился с моим сыном во 2 классе. Он был вечный задира», — сообщила знакомая семьи в беседе с «РГ».

Однако журналистам удалось выяснить, что у учителей не было претензий у школьникам. Сообщается, что они учились хорошо.

Какое наказание грозит Валентине


В ближайшее время суд изберет женщине меру пресечения. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства трагедии и выяснять, почему вовремя не сработали органы профилактики.

«Говорит бессмысленные фразы, спрашивает, где дети», — сообщил «КП» источник о первых «показаниях» после задержания.

Фото: телеграмм-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Если Валентину признают виновной в преступлении, ей грозит уголовное наказание на длительный срок лишения свободы.

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В Москве росгвардейцы задержали рецидивиста с крупной партией наркотиков
14 апреля 2025, 14:50

Фото: istockphoto / feri ferdinan

Столичные росгвардейцы задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в незаконном распространении наркотических веществ. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Отмечается, что в ходе патрулирования в районе Солнцево правоохранители обратили внимание на мужчину, выходящего из гаражного кооператива около железной дороги. При виде служебного автомобиля гражданин попытался скрыться, но его оперативно остановили росгвардейцы.

Задержанным оказался 27-летний уроженец Челябинской области. Он заметно нервничал во время общения с сотрудниками Росгвардии и даже попытался сбежать, выбросив свёртки с неизвестным веществом.

Благодаря профессиональным действиям стражей порядка, ему не удалось скрыться. Вскоре парень признался, что распространял запрещённые вещества посредством создания тайников.

На место прибыла следственно-оперативная группы, которая изъяла пять свёртков с порошкообразным веществом белого цвета. Результаты экспертизы показали, что это был эфедрон, общим весом более 48 граммов.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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Многодетная мать зарубила топором троих детей в Канске
14 апреля 2025, 14:39

Фото: iStock/Grape_vein

В Красноярском крае многодетная мать убила троих детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что трагедия произошла в Канске. 29-летняя девушка зарубила топором четырёхлетнюю дочь и двоих сыновей (первому мальчику было восемь лет, а второму – семь месяцев).

Выжить удалось только четвёртому ребёнку – семилетнему мальчику, который в момент расправы находился у бабушки и дедушки. Вскоре после убийства мать пришла за ним и обо всём рассказала родителям.

Дедушка отправился к ним домой, где обнаружил тела детей. Он сразу же вызвал полицию. После правоохранители задержали убийцу.

На месте происшествия ​в настоящее время работают сотрудники ​Следственного комитета. Обстоятельства и мотивы убийства выясняются.

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Подростка, совершившего поджог ТЦ в Нахабино, развели через бот для знакомств
14 апреля 2025, 14:26

Фото: iStock/bee32

Подростка, которого мошенники уговорили совершить поджог ТЦ в Нахабино, развели через чат-бот знакомств «Дайвинчик». Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 2 апреля 13-летний парень познакомился через группу с некоей 12-летней Марьяной. Девочка согласилась погулять, но сначала попросила парня прислать свою геолокацию, чтобы понять, где он живёт. Тот в ответ отправил геоточку, после чего Марьяна пропала. Вместо неё с неизвестного номера ему отправили видео, на котором мужчина с флагом Украины обещал ударить ракетой по координатам парня.

Чат быстро удалили, но вскоре подростку написал другой незнакомец. Он представился сотрудником ФСБ и обвинил мальчика в госизмене из-за общения с украинским военным. Мужчина пригрозил, что за это теперь парня и его родителей посадят в тюрьму.

Пока напуганный школьник приходил в себя, ему снова написали с незнакомого номера. Некто представился сотрудником налоговой службы и пообещал прекратить уголовное дело за 500 тысяч рублей. Таких денег у мальчика, конечно, не было, поэтому ему дали задание поджечь автомобиль и здание, после чего прислали тысячу рублей на покупку канистры бензина и зажигалку.

Парень выполнил задание. Сначала он поджог припаркованный автомобиль Kia, а затем пошёл в ТЦ «Элизиум», где разлил бензин по полу магазина «Смешные цены» и устроил поджог.

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Суд вынес меру пресечения актрисе Саше Дроздовой, напавшей с ножом на звезду «Содержанок» Илью Деля
Актрису Сашу Дроздову отправили под домашний арест за нападение на Илью Деля
14 апреля 2025, 14:05

Фото: iStock/ipopba

В прошедшие выходные в одной из квартир Петербурга произошла трагедия. 26-летняя актриса Театра комедии им. Акимова Саша Дроздова напала с ножом на своего избранника, звезду сериала «Содержанки» Илью Деля.
В результате произошедшего, 40-летний актёр оказался в больнице, где ему провели операцию. Сейчас жизни Деля ничто не угрожает. А Дроздовой вынесли меру пресечения.

Куйбышевский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, до 11 июня, уточнили в Объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По данным следствия, Дроздова на почве внезапно возникшей личной неприязни умышленно совершила не менее двух ударов в область груди колюще-режущим предметом, чем нанесла тяжкий вред здоровью жертвы.

Со слов Александры, в день нападения Илья вернулся домой пьяный. Между ними завязался конфликт. В ходе разборок актёр схватил двухлетнего ребёнка девушки от прошлых отношений. Артистка испугалась за жизнь малыша и взяла в руки нож.

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Как «Копейский маньяк», насиловавший детей и убивавший женщин, оказался на свободе под подпиской о невыезде?
14 апреля 2025, 14:02

Фото: iStock/philly077

Вячеслав Викторович Яиков, родившийся 1 марта 1974 года в селе Калининское Чуйской области Киргизской ССР, стал одним из самых печально известных серийных убийц России.
Его преступления, совершенные в Копейске Челябинской области, потрясли общественность и оставили глубокий след в памяти местных жителей. Более подробно о преступлениях «Копейского маньяка» и аресте читайте в материале «Радио 1».

Ужасные преступления

С 2002 по 2003 год Яиков совершил шесть жестоких убийств на сексуальной почве. Первое из них произошло в октябре 2002 года, когда он задушил женщину возле автозаправочной станции. В последующие месяцы его жертвами стали девушки, которых он убивал, нанося удары по голове, а затем насиловал и душил. Экспертиза показала, что все жертвы находились в состоянии алкогольного опьянения.

Одним из самых шокирующих преступлений стало убийство двух школьниц-выпускниц в ночь на 25 мая 2003 года. Яиков утверждал, что хотел просто познакомиться с ними, но когда они отказались, он напал на них. Местные жители слышали крики, но не вызвали милицию, полагая, что это просто школьники отмечают выпускной.

Арест и следствие

Яиков был задержан 18 сентября 2003 года после убийства очередной жертвы. Он спрятался на дереве недалеко от места преступления и был обнаружен оперативниками. Признавшись во всех шести убийствах, он подробно описал каждое из них. Однако защита настаивала на том, что его показания не могут быть приняты во внимание из-за его психического состояния.

Психиатрическая экспертиза

В июле 2004 года эксперты пришли к выводу, что Яиков представляет особую опасность для общества и нуждается в принудительном лечении. Однако судебные разбирательства затянулись, и в начале 2007 года он был отпущен под подписку о невыезде из-за истечения сроков содержания под стражей.

В дальнейшем Яиков проходил различные экспертизы, которые подтвердили его опасность для общества. Однако вопрос о его вменяемости оставался открытым. В сентябре 2008 года Челябинский областной суд признал его невменяемым и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар с интенсивным наблюдением.

Фото: iStock/shironosov

«Копейский маньяк» на службе порядка

Яиков уже более 15 лет находится на принудительном лечении в смоленской психбольнице. За это время он ни разу не нарушал режим учреждения и даже научился писать, несмотря на ранее существовавшую олигофрению. «Копейский маньяк» теперь работает уборщиком в психоневрологическом диспансере. Врачи смогли стабилизировать его состояние, что позволило доверить ему такую работу.

Семейные связи и просьбы о переводе

Родные серийного убийцы пытаются добиться его перевода в Челябинск, чтобы 81-летняя мать могла его навещать. Однако администрация диспансера отказывает в этом прошении, подчеркивая, что преступник остается крайне опасным.

В своих письмах домой маньяк делится успехами на работе, утверждая, что исправился и не проявляет интереса к девушкам. Его пожилая мать каждый месяц отправляет ему посылки весом до 15 кг.

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