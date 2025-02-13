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«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала 25 загадочных сообщений за сутки

Фото: iStock/avdyachenko

Фото: iStock/avdyachenko

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 за 12 февраля передала в эфир 25 загадочных сообщений. Об этом рассказали в telegram-канале «УВБ-76 логи».
Первое сообщение радиостанции прозвучало в эфире в 9:09 по московскому времени. Тогда аудитория услышала слово «синопсис», а уже в 9:19 — «нарта». Далее в 10:40 на волнах радиостанции прозвучало слово «бульвар». В следующие 16 минут в эфире были слова «плагиат», «одоферт» и «микропора».

Потом в период с 11:36 по 16:17 слушатели радиостанции могли разобрать слова «огрубение», «дитя», «сучение», «буйнакск», «оптошум», «приплод», «сортостаж», «елецобазаз», «штатогном», «менрошарж», «комиссар», «жадюга», «длиннущий», «хрущоплоб». Стоит отметить, что в 16:25 и 16:36 было передано сразу несколько слов. В первом случае это были «ворсобаян» и «морфожанр», а во втором «волкокран», «премистый» и «пискливость».



Далее в 16:41 прозвучало слово «реянье». Уже через три минуты в эфир передали слова «спидократ» и «утка». Конечным оказалось слово «брахмапутра», которое прозвучало в 17:15.

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#радио
Во французском Гренобле после взрыва гранаты в баре пострадали 12 человек
13 февраля 2025, 02:50

Фото: iStock/ovbelov

Во французском Гренобле в результате взрыва в баре-ресторане Aksehir пострадали 12 человек. Об этом сообщает радиостанция Ici.
«Вечером среды в баре-ресторане Олимпийской деревни, неблагополучной местности на юге Гренобля в департаменте Изер, произошел взрыв. В результате <...> пострадали двенадцать человек», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, взрыв имеет криминальный характер. Неизвестный забежал в заведение и бросил гранату. Среди пострадавших есть один в критическом состоянии. О мотивах преступления пока неизвестно. Информации о задержании подозреваемых нет.

Само заведение также получило серьезные повреждение. В частности в баре выбиты все окна.

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#граната
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Два человека погибли в смертельном ДТП в Челябинской области
12 февраля 2025, 23:07

Фото: istockphoto/conejota

Жизни двоих человек унесло смертельное ДТП в Челябинской области с участием автобуса и легковушки. Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, все произошло на трассе Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск.
Предварительно, водитель рейсового автобуса вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Daewoo Matiz.

«В результате ДТП водитель автомобиля Daewoo Matiz и его пассажир, женщина 1992 года рождения, от полученных травм скончались на месте происшествия, несовершеннолетние пассажиры автомобиля Daewoo Matiz, девочка 10 лет и мальчик 2 лет, получили травмы и доставлены в медицинское учреждение», — добавили в ведомстве.

На месте работают оперативные службы, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Мытищах задержали племянника российской знаменитости.

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В Воронеже скончалась девушка, которая подожгла два кафе по указке мошенников
12 февраля 2025, 19:11

Фото: iStock/sudok1

В Воронеже скончалась София Белявцева, которая подожгла два кафе по указке мошенников, пишет Baza.
Напомним, утром 29 января 20-летняя девушка зашла в кафе Buntaro на Плехановской улице Воронежа, облила мебель зажигательной смесью и подожгла. В этот момент в помещении находилась одна посетительница и сотрудница кафе. Все трое попали в больницу с ожогами, но больше всех пострадала виновница пожара. У нее диагностировали ожоги 90% тела. У сотрудницы кофейни – 40% ожогов тела, а у посетительницы – 20.

При расследовании инцидента следователи выяснили, что совершить поджог девушке указали некие люди. Позже стало известно, что за день до этого, девушка подожгла заведение той же сети в парке «Алые Паруса».

14 дней врачи боролись за жизнь Белявцевой, однако 12 февраля она скончалась в больнице. Другие пострадавшие девушки находятся под наблюдением врачей.

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Российский турист погиб, скатившись с водной горки в Таиланде
Mash: Российский турист погиб, скатившись с водной горки в Таиланде
12 февраля 2025, 19:04

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

33-летний российский турист скатился с водной горки и умер во время экскурсии в Таиланде. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Андрей из Иркутской области приехал в Таиланд и взял экскурсию на остров Ко Сак за 1000 батов (примерно три тысячи рублей). В стоимость экскурсии входил безлимитный алкоголь, шведский стол, а также водная горка, которая находится прямо на корабле.

Россиянин скатился с аквагорки, ударился о воду и получил серьезную травму спины. По словам очевидцев, когда мужчина вернулся на борт, то пожаловался на сильную боль в спине. Вскоре турист рухнул на палубу без сознания.

В больнице Андрей скончался. По данным тайской полиции, причина трагедии — лишний вес Андрея (больше 150 кг).

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Племянника Екатерины Варнавы задержали в Мытищах за пособничество мошенникам
12 февраля 2025, 15:09

Фото: iStock/Rawf8

Племянника актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы задержали в Мытищах за пособничество телефонным мошенникам. Парень должен был получить деньги от жертвы и передать их своим кураторам, пишет Mash.
Согласно сообщению, полицейские задержали 19-летнего Георгия Варнаву с поличным прямо в момент встречи с 87-летней пенсионеркой. Ранее мошенники по телефону убедили женщину снять все свои деньги со счетов и передать их курьеру для перевода на пресловутый «безопасный счет».

Но тут сотрудники банка сразу поняли, что пенсионерка стала жертвой обманной схемы, и вызвали полицию. После этого все общение бабушки со злоумышленниками проходило под контролем силовиков.

Женщина встретилась с курьером и передала ему 350 тысяч рублей. Пособника задержали. Им оказался Георгий Варнава. Возбуждено уголовное дело. Парню грозит до шести лет колонии. Однако сейчас следователи выясняют, знал ли Варнава о мошенничестве или же его использовали вслепую.

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