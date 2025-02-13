«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала 25 загадочных сообщений за сутки

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«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 за 12 февраля передала в эфир 25 загадочных сообщений. Об этом рассказали в telegram-канале «УВБ-76 логи».
Первое сообщение радиостанции прозвучало в эфире в 9:09 по московскому времени. Тогда аудитория услышала слово «синопсис», а уже в 9:19 — «нарта». Далее в 10:40 на волнах радиостанции прозвучало слово «бульвар». В следующие 16 минут в эфире были слова «плагиат», «одоферт» и «микропора».
Потом в период с 11:36 по 16:17 слушатели радиостанции могли разобрать слова «огрубение», «дитя», «сучение», «буйнакск», «оптошум», «приплод», «сортостаж», «елецобазаз», «штатогном», «менрошарж», «комиссар», «жадюга», «длиннущий», «хрущоплоб». Стоит отметить, что в 16:25 и 16:36 было передано сразу несколько слов. В первом случае это были «ворсобаян» и «морфожанр», а во втором «волкокран», «премистый» и «пискливость».
Далее в 16:41 прозвучало слово «реянье». Уже через три минуты в эфир передали слова «спидократ» и «утка». Конечным оказалось слово «брахмапутра», которое прозвучало в 17:15.
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Потом в период с 11:36 по 16:17 слушатели радиостанции могли разобрать слова «огрубение», «дитя», «сучение», «буйнакск», «оптошум», «приплод», «сортостаж», «елецобазаз», «штатогном», «менрошарж», «комиссар», «жадюга», «длиннущий», «хрущоплоб». Стоит отметить, что в 16:25 и 16:36 было передано сразу несколько слов. В первом случае это были «ворсобаян» и «морфожанр», а во втором «волкокран», «премистый» и «пискливость».
Далее в 16:41 прозвучало слово «реянье». Уже через три минуты в эфир передали слова «спидократ» и «утка». Конечным оказалось слово «брахмапутра», которое прозвучало в 17:15.
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Иван Мусатов