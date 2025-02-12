Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Полицейский случайно застрелил напарника из табельного оружия в Черкесии

Полицейский случайно застрелил напарника из табельного оружия в Черкесии

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Сотрудник полиции случайно застрелил своего напарника из табельного оружия в Черкесии, сообщает Mash.
По данным издания, Алан Орзалиев вызвал скорую помощь для погибшего 23-летнего Али Папшуова. Он рассказал, что мужчина крутил пистолет в руке и нечаянно выстрелил себе в голову.

Однако следователи провели проверку и выяснили, что с табельным оружием играл Орзалиев. Он забыл поставить пистолет на предохранитель и начал крутить его на пальце, случайно нажал на курок и прогремел выстрел. Пуля попала в голову напарнику.



На протяжении суток Али пытался убедить следователей, что не он убил напарника, однако позже во всем признался.

Читайте также:

Задержан девятиклассник, готовивший нападение на школу в Бурятии

Главу ГВСУ Минобороны Абаева задержали за нарушения в Дагестане

Врачебная ошибка лишила колясочника всех конечностей после операции на почках
#нападение
#помощь
#выстрел
#следователи
#пистолет
#мужчина
#нарушения
#операции
#минобороны
RT: меру пресечения основателю iSpring Ускову изберут 12 февраля
12 февраля 2025, 13:35

Фото: istockphoto/Rawf8

Меру пресечения основателю iSpring Юрию Ускову изберут 12 февраля, сейчас он задержан на 48 часов. Об этом заявил замдиректора «Ричмедиа» (головная компания iSpring) Николай Зыков в разговоре с RT.
По его словам, Ускова задержали накануне, 10 февраля, когда тот выехал из дома. Основателя компании увезли на допрос, отметил заместитель, после чего он был официально задержан.
«Основателя IT-фирмы iSpring из Марий Эл Юрия Ускова задержали, предположительно, из-за покупки земель «по заниженной цене». Сам Усков не признает вину и считает, что дело завели из-за его публичной критики застройки зеленых рощ в Йошкар-Оле», — пишет RT.
Читайте также:

Задержан девятиклассник, готовивший нападение на школу в Бурятии

Тысячи сим-карт для «легкого заработка»: Студентов из Иркутска задержали за подпольное хакерство

Главу ГВСУ Минобороны Абаева задержали за нарушения в Дагестане
#дело
#покупки
#компании
#it
#нарушения
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России призвали срочно пересмотреть статью за самооборону
Резяпов призвал пересмотреть статью за самооборону после случая с Червяковым
12 февраля 2025, 13:32

Фото: iStock/Backiris

Глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал срочно пересмотреть статьи УК РФ, касающиеся самообороны, после инцидента с охранником детского лагеря Павлом Червяковым.
По его словам, охранник детского лагеря в Нижегородской области Павел Червяков ударил стальной трубой наркомана, который ворвался на территории учреждения. После этого мужчина убежал, а после скончался в лесу. Червякова приговорили к 5,5 годам строгого режима, что Резяпов называл показателем неработающего закона.
«Ситуация с Павлом Червяковым — это наглядный пример того, как норма о необходимой обороне сегодня не работает. Человек, который защищал детей от наркомана, оказался за решеткой. Это не просто несправедливость, это сигнал, что срочно нужно пересматривать законодательство. Павел Борисович — не просто случайный человек, он отец погибшего Героя СВО», — посетовал лидер движения в беседе с NEWS.ru.
Резяпов добавил, что Червяков воспитывает внучку, которая осталась без отца. Действия охранника он назвал осознанием долга перед детьми, который не позволил ему стоять в стороне, когда существовала угроза детям.
«Суд расценил его действия как причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Однако мы настаиваем на переквалификации обвинения либо полном оправдании Червякова, учитывая обстоятельства произошедшего», — подчеркнул глава «Ветеранов России».
Резяпов добавил, что соответствующие обращения уже направлены главе СК РФ Александру Бастрыкину и в Госдуму РФ.

Читайте также:

Полицейский случайно застрелил напарника из табельного оружия в Черкесии

Задержан девятиклассник, готовивший нападение на школу в Бурятии

Тысячи сим-карт для «легкого заработка»: Студентов из Иркутска задержали за подпольное хакерство
#суд
#нападение
#смерть
#норма
#лагеря
#обращения
#человек
#отец
#мужчина
#ск рф
#лидер
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
После видео с жестоким обращением с медведицей Вятой в цирке устроили проверку
Полиция не нашла признаков жестокого обращения с медведицей Вятой в цирке
12 февраля 2025, 13:13

Фото: iStock/davit85

Кемеровская полиция провела проверку в новокузнецком цирке после видео с жестоким обращением с медведицей Вятой, но не нашла признаков преступления предусмотренных соответствующей статьей УК РФ. Об этом сообщает региональное ГУ МВД. Проверку проводили после публикации нашумевшего видео в соцсетях.
«В ходе проверки животное по кличке Вята вывели на арену для осмотра. Полицейские отметили, что она была бодрая, визуально никаких травм они не заметили. Вдобавок хищницу заставили исполнить пару трюков и один номер с бубном из программы», — отмечает издание «Сiбдепо».
Тем временем московский Россельхознадзор оштрафовал владельца антикафе «Piggy Place» с минипигами. Как сообщает АГН «Москва», у владельца заведения отсутствовала лицензия на использование животных в развлекательных целях.
«На момент проведения проверки в зоокафе содержались восемь минипигов, в то время как лицензии на содержание животных в культурно-зрелищных целях Михайлова не имеет», — приводит агентство сообщение ведомства.
Читайте также:

«Живет дольше и болеет меньше»: ветеринар Шеляков рассказал, когда и как стерилизовать кошку

Житель Подмосковья спас тонущую в полынье собаку

В Краснодаре бродячие псы покусали ребенка
#москва
#животное
#проверки
#россельхознадзор
#полицейские
#лицензии
#ветеринар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российский турист пережил инфаркт в аэропорту Таиланда и впал в кому
SHOT: У россиянина случился инфаркт в аэропорту Пхукета перед вылетом домой
12 февраля 2025, 09:52

Фото: iStock/gorodenkoff

У россиянина случился инфаркт в аэропорту Пхукета, после чего мужчина впал в кому. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
52-летний Дмитрий почувствовал себя плохо в аэропорту перед вылетом в Россию 7 февраля. Российский турист потерял сознание, а прибывшие на место медики диагностировали инфаркт. Мужчине провели операцию, после чего он впал в кому.

Страховки у россиянина не оказалось, из-за чего его матери придется оплачивать лечение сына в больнице из собственных средств. Она уже должна порядка 320 тысяч бат (904 тысячи рублей), но таких денег у женщины нет. Уточняется, что родственники Дмитрия начали сбор средств, чтобы оказать ей помощь.

Читайте также:

В Турции мать выбросила годовалого ребенка в море

Жительница Ставрополя задушила четырехмесячную дочь из-за плача

Задержан девятиклассник, готовивший нападение на школу в Бурятии
#помощь
#лечение
#мать
#женщины
#инфаркт
#медики
#турист
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Сахалине некоторые рыбаки отказываются от эвакуации с дрейфующей льдины
МЧС: на Сахалине рыбаки отказываются покидать дрейфующую льдину из-за улова
12 февраля 2025, 08:48

Фото: iStock/pum_eva

На юге Сахалина произошла экстренная ситуация: льдина с 300 рыбаками-любителями откололась от берега в Корсаковском районе и дрейфует в Охотском море. Об этом пишет РИА Новости.
Спасатели МЧС России предпринимают попытки эвакуации, однако некоторые рыбаки отказываются покидать льдину, настаивая на том, что не хотят уходить без улова.

По информации пресс-службы регионального главка МЧС, трещина шириной до десяти метров отделила кусок льда на расстоянии 2,5 километра от берега. В спасательной операции участвуют вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке «Хивус».

На Сахалине объявлено экстренное предупреждение из-за опасности схода лавин. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

На Сахалине задержали гражданина Исландии при попытке уплыть в Японию на лодке

В Калининграде школьник выпал из окна после ссоры с родителями из-за прогулов

Семья погибших в Охотском море Пичугиных обвиняет госорганы
#спасатели
#мчс
#море
#рыбаки
#вертолёт
Следите за нашими новостями
в удобном формате