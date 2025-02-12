Полицейский случайно застрелил напарника из табельного оружия в Черкесии

Кемеровская полиция провела проверку в новокузнецком цирке после видео с жестоким обращением с медведицей Вятой, но не нашла признаков преступления предусмотренных соответствующей статьей УК РФ. Об этом сообщает региональное ГУ МВД. Проверку проводили после публикации нашумевшего видео в соцсетях.