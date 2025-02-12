Полицейский случайно застрелил напарника из табельного оружия в Черкесии

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Сотрудник полиции случайно застрелил своего напарника из табельного оружия в Черкесии, сообщает Mash.
По данным издания, Алан Орзалиев вызвал скорую помощь для погибшего 23-летнего Али Папшуова. Он рассказал, что мужчина крутил пистолет в руке и нечаянно выстрелил себе в голову.
Однако следователи провели проверку и выяснили, что с табельным оружием играл Орзалиев. Он забыл поставить пистолет на предохранитель и начал крутить его на пальце, случайно нажал на курок и прогремел выстрел. Пуля попала в голову напарнику.
На протяжении суток Али пытался убедить следователей, что не он убил напарника, однако позже во всем признался.
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Однако следователи провели проверку и выяснили, что с табельным оружием играл Орзалиев. Он забыл поставить пистолет на предохранитель и начал крутить его на пальце, случайно нажал на курок и прогремел выстрел. Пуля попала в голову напарнику.
На протяжении суток Али пытался убедить следователей, что не он убил напарника, однако позже во всем признался.
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Элина Позднякова