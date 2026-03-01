Достижения.рф

В Иране объявили джихад Израилю и США

Tasnim: аятолла Макарем Ширази объявил джихад США и ЦАХАЛ
Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Влиятельный иранский богослов, аятолла Насер Макарем Ширази, после сообщений о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи заявил о необходимости священной войны против Израиля и США.



Али Хаменеи погиб ранним утром в субботу в своём офисе в результате ракетного удара. После этого власти Ирана объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю. Корпус стражей исламской революции и иранская армия в опубликованных заявлениях пообещали ответные действия.

«Главными виновниками этого преступления являются американское правительство и злобный израильский режим. Эта месть — религиозный долг для всех мусульман мира, призванный искоренить зло», — сказал Ширази.

В субботу США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Говорится о разрушениях и жертвах среди мирного населения. В ответ Иран, по данным источников, выпустил ракеты по территории Израиля, а также по военным объектам США в ближневосточном регионе.
Никита Кротов

