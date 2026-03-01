В Иране объявили джихад Израилю и США
Tasnim: аятолла Макарем Ширази объявил джихад США и ЦАХАЛ
Влиятельный иранский богослов, аятолла Насер Макарем Ширази, после сообщений о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи заявил о необходимости священной войны против Израиля и США.
Али Хаменеи погиб ранним утром в субботу в своём офисе в результате ракетного удара. После этого власти Ирана объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю. Корпус стражей исламской революции и иранская армия в опубликованных заявлениях пообещали ответные действия.
«Главными виновниками этого преступления являются американское правительство и злобный израильский режим. Эта месть — религиозный долг для всех мусульман мира, призванный искоренить зло», — сказал Ширази.
В субботу США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Говорится о разрушениях и жертвах среди мирного населения. В ответ Иран, по данным источников, выпустил ракеты по территории Израиля, а также по военным объектам США в ближневосточном регионе.