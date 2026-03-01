В Иране объявили джихад Израилю и США

01 марта 2026, 19:39

Tasnim: аятолла Макарем Ширази объявил джихад США и ЦАХАЛ

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Влиятельный иранский богослов, аятолла Насер Макарем Ширази, после сообщений о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи заявил о необходимости священной войны против Израиля и США.





Али Хаменеи погиб ранним утром в субботу в своём офисе в результате ракетного удара. После этого власти Ирана объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю. Корпус стражей исламской революции и иранская армия в опубликованных заявлениях пообещали ответные действия.





«Главными виновниками этого преступления являются американское правительство и злобный израильский режим. Эта месть — религиозный долг для всех мусульман мира, призванный искоренить зло», — сказал Ширази.