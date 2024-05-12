Ракетную опасность объявили в Белгородской области

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Ракетная опасность объявлена в городе Валуйки и Валуйском городском округе Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС по Белгородской области.
«Внимание! Валуйский городской округ, город Валуйки. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», – заявили в ведомстве.
Сирены ракетной опасности прозвучали также в Белгороде и Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он также посоветовал людям держаться подальше от окон и прятаться в помещениях со сплошными стенами (ванны, кладовки, туалеты).
Ранее, по словам губернатора, в результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) повреждены 49 квартир в 22 многоквартирных домах и четырех торговых объектах. Также огнем были уничтожены шесть автомобилей.
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Александр Климов