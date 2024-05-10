ПВО отразила массовую атаку ВСУ в Белгородской области

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Дежурные средства ПВО сбили 17 снарядов РСЗО «Вампир», пять управляемых авиационных бомб и беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
В районе 19:45 был пресечён ряд попыток украинских войск совершить террористические атаки на территорию России. В результате ПВО уничтожила все цели, угрожающие безопасности страны.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили две воздушные цели на подлёте к Белгороду. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Напомним, что Белгородская область является самым обстреливаемым регионом России. Украинские войска регулярно запускают ракеты и беспилотники в сторону этой области.
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Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили две воздушные цели на подлёте к Белгороду. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Напомним, что Белгородская область является самым обстреливаемым регионом России. Украинские войска регулярно запускают ракеты и беспилотники в сторону этой области.
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Анастасия Чинкова