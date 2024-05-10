Гладков сообщил об уничтожении двух воздушных целей на подлёте к Белгороду

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Система ПВО сбила две воздушные цели в небе над Белгородом и Белгородским районом. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что дежурные системы ПВО оперативно сбили движущиеся к городу две воздушные цели.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано. Информация уточняется, добавил Гладков.
Ранее в этот день Минобороны России сообщили, что в течение недели российские войска поразили склад ракетного вооружения западного производства в Одессе, радиолокационные станции зенитного ракетного комплекса С-300, станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19, а также атаковали склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ.
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По предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано. Информация уточняется, добавил Гладков.
Ранее в этот день Минобороны России сообщили, что в течение недели российские войска поразили склад ракетного вооружения западного производства в Одессе, радиолокационные станции зенитного ракетного комплекса С-300, станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19, а также атаковали склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ.
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Анастасия Чинкова