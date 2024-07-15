В Днепропетровской области нанесен удар по промышленному предприятию

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В Никопольском районе Днепропетровской области было повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем Телеграм-канале.
Он уточняет, что помимо завода под удар попали линии электропередач. В нескольких местах вспыхнул пожар, который быстро ликвидировали. Погибших и пострадавших нет. Более подробной информации о масштабах поражения нет.
Ранее киевский депутат Даниил Гетманцев предложил в своем Телеграм-канале украинцам спасаться от жары ведрами с водой и колодцами. После ряда злобных комментариев он удалил свой пост.
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Олег Дикий