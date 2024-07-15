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В Днепропетровской области нанесен удар по промышленному предприятию

Лысак: в Днепропетровской области утром пять раз звучала воздушная тревога
15 июля 2024, 20:18
Фото: IStock/Bilanol

Фото: IStock/Bilanol

В Никопольском районе Днепропетровской области было повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем Телеграм-канале.


Он уточняет, что помимо завода под удар попали линии электропередач. В нескольких местах вспыхнул пожар, который быстро ликвидировали. Погибших и пострадавших нет. Более подробной информации о масштабах поражения нет.

Ранее киевский депутат Даниил Гетманцев предложил в своем Телеграм-канале украинцам спасаться от жары ведрами с водой и колодцами. После ряда злобных комментариев он удалил свой пост.

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Латвийского экс-депутата Европарламента объявили в международный розыск
Латвийского экс-депутата Европарламента Мамыкина объявили в международный розыск
15 июля 2024, 19:23

Фото: iStock/seb_ra

Бывший депутат Европейского парламента от Латвии Андрей Мамыкин объявлен в международный розыск за поддержку российской военной операции на Украине. Об этом проинформировал портал LETA.
Уточняется, что в конце прошлого месяца отдел международного сотрудничества Генпрокуратуры прибалтийской республики выдал европейский ордер на арест политика. Согласно данным источника, экс-депутат в настоящее время проживает в РФ.

Отмечается, что уголовный процесс в отношении Мамыкина начался в 2023 году, когда он выступил в эфире телеканала «Россия 1» с заявлениями в поддержку спецоперации на Украине. Примечательно, что бывший политик, по его же словам, на прошедших выходных побывал в Латвии.

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#розыск
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«Никто бы не совершил прорыва»: В Киеве высказались о неудачах Сырского
Зеленский: на месте главкома Сырского русским проигрывал бы каждый
15 июля 2024, 18:03

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается давать оценку главкому ВСУ Александру Сырскому в контексте неудач, которые потерпела украинская армия на Харьковском направлении. Об этом он заявил на пресс-конференции в эфире украинского телемарафона.
По его словам, украинская армия «Никто бы не совершил прорыва» столкнулась с рядом серьезных проблем во времена передачи командования от предыдущего генерала Валерия Залужного к Александру Сырскому. Первая и самая главная из них, это перебои в поставках военной помощи от НАТО и США.

Он добавил, что кто угодно на месте Сырского не смог бы осуществить прорыв на Харьковском направлении.

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Зеленский ответил на вопросы об успехах нового главкома ВСУ Сырского
Зеленский: я не хочу сравнивать Сырского с Залужным
15 июля 2024, 17:55

Президент Украины Владимир Зеленский отказался сравнивать успехи Алекандра Сырского на посту главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) с работой его предшественника — генерала Валерия Залужного. Об этом сообщает ТАСС.
Зеленский заявил, что с уважением относится к обоим генералам и не намерен сравнивать их успехи или неудачи. Он добавил, что не знает, в каком направлении развивались бы события, если было главнокомандующим остался Залужный.

Ранее Киев выступил за присутствие российских представителей на будущей мирной конференции по Украине, ожидаемой ближе к зиме этого года.

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#зеленский
#киев
#рф
#переговоры
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Бывший адвокат Михаила Ефремова Пашаев получил ранение в зоне СВО
SHOT: Бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев получил ранение в Марьинке
15 июля 2024, 17:09

Фото: iStock/vadimrysev

Экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев получил ранение в результате удара украинского дрона-камикадзе в Марьинке. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что Пашаев попал под обстрел, когда с сослуживцем ехал на машине в районе Марьинки. По словам бывшего адвоката, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы грудной клетки и грудного отдела позвоночника.

Пашаев отметил, что не планирует долго находиться в госпитале, ведь боль от травм быстрее проходит ​на передовой.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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#адвокат
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Пограничная полиция Молдавии раскрыла сеть нелегальной миграции украинцев
15 июля 2024, 15:58

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Пограничная полиция Молдавии раскрыла сеть незаконной миграции украинцев, с помощью которой в страну привезли пятнадцать граждан Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте пограничников.
Уточняется, что незаконное пересечение границы произошло в прошлом месяце. В результате была установлена личность 29-летнего гражданина Молдавии, причастного к организации незаконных действий. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Сотрудники погранслужбы узнали об этой ситуации, когда двое из попавших в страну граждан Украины решили отправиться в Румынию.

Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

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Зеленский заявил о готовности встретиться с представителями РФ на второй мирной конференции
Зеленский заявил о готовности к переговорам с российскими представителями
15 июля 2024, 15:44

Фото: Istock/3dmitry

Представители России должны участвовать во второй конференции по урегулированию украинского конфликта, завершить подготовку к которой планируется к ноябрю 2024 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Первая междугнародной мирная конференция по Украине состоялась 15-16 июня в Бюргенштоке. Тем не менее, итоги форума не были одобрены Арменией, Бахрейном, Бразилией, Ватиканом, Индией, Индонезией, Иорданией, Ираком и рядом других стран. Россия и многие члены-делегации ООН не присутствовали на саммите.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобные конференции являются полнейшим фиаско дипломатических переговоров.

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#запад
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ВС РФ продолжают наступать в Харьковской области
Рожин: ВС России продолжили наступление под Волчанском в Харьковской области
15 июля 2024, 15:28

Фото: iStock/zim286

Военные Вооруженных сил РФ продолжают наступать к востоку от Волчанска в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале написал военный эксперт Борис Рожин.
Он отметил, что переброшенным подразделениям ВСУ не удалось отразить наступление армии РФ. Боевики были вынуждены отступать внутрь города. Военные ВС РФ продолжают продвигаться к востоку от Волчанска, опираясь на вновь занятые плацдармы.

Помимо этого, появилась информация, что для дальнейших штурмов на липцевском направлении Вооруженные силы Украины стягивают подразделения, которые были сформированы из заключенных.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Немецкие снайперы сообщили об участии в боях за Часов Яр на стороне ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
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Боевики ВСУ пытались атаковать при помощи БПЛА Крым
ПВО сбила БПЛА над акваторией Черного моря около западного побережья Крыма
15 июля 2024, 15:02

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник боевиков ВСУ в акватории Черного моря вблизи западного побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Попытка была пресечена в 13.40 мск.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напомним, что 14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

Немецкие снайперы сообщили об участии в боях за Часов Яр на стороне ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пво
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Немецкие снайперы сообщили об участии в боях за Часов Яр на стороне ВСУ
Spiegel: в ВСУ в боях за Часов Яр воюют немецкие снайперы
15 июля 2024, 14:56

Фото: istockphoto/undefined undefined

На стороне Вооруженных сил Украины в боях за Часов Яр участвуют немецкие снайперы. Об этом информирует Spiegel.
«С начала конфликта иностранцы также воюют на Украине в рядах так называемого иностранного легиона. Один из них – Отто из Баварии, 49-летний подрывник, прошедший снайперскую подготовку в бундесвере», — отмечается в видео.

По словам журналиста, немецкий военный посещал Украину еще до начала боевых действий. Теперь он воюет на стороне ВСУ в качестве снайпера.

Ранее сообщалось, что СК РФ хочет привлечь к ответственности 714 иностранцев, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. В международный розыск из 714 иностранцев объявлены 422 лица.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В сети появилось видео, которое подтверждает, что снайперские пары из Германии поддерживали боевиков Вооруженных сил Украины во время ведения сражений в населённом пункте Часов Яр в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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