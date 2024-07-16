В Воронежской области уничтожили беспилотник

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Дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили над Воронежской областью беспилотник самолетного типа. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет», — сказано в сообщении.Отмечается, что исходя из оперативной обстановки, опасность атаки БПЛА в регионе не объявлялась.
Ранее сообщалось, что украинский дрон сбросил взрывное устройство на территорию завода в Курской области, после чего начался пожар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак