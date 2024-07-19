Шесть украинских дронов сбили над Курской областью

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Силы противовоздушной обороны сбили 6 украинских беспилотников самолетного типа в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Телеграм-канале.
«Наши бойцы ПВО сбили шесть украинских БПЛА самолетного типа в курском небе», — написал он.Ранее Смирнов предупредил местных жителей, что к обломкам БПЛА нельзя подходить, а также касаться их. По его словам, дроны могут нанести людям вред, поэтому нужно сообщить о находке по телефону экстренным службам.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее по всей Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА.
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Алина Юрчак