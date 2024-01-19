В Курске объявлена ракетная опасность

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В Курске объявили ракетную опасность. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, призвав местных жителей укрыться в безопасных местах.
«В Курске запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
При этом он призвал тех, кто находится на улице уйти в безопасное место.
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