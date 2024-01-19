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В Курске объявлена ракетная опасность

Старовойт: В Курске запущено оповещение ракетной опасности
19 января 2024, 21:00
Фото: iStock/Harry Wedzinga

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Курске объявили ракетную опасность. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, призвав местных жителей укрыться в безопасных местах.
«В Курске запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

При этом он призвал тех, кто находится на улице уйти в безопасное место.


17 января ракетная опасность была также объявлена в Белгороде и Валуйках. Об этом сообщал глава региона Вячеслав Гладков. Он призывал местных жителей укрываться в безопасных местах. 18 января в Белгороде еще раз объявляли ракетную опасность.

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В США рассказали о следующем возможном контрнаступлении ВСУ
CNN: ВСУ могут пойти в новое контранаступление в 2025 году
19 января 2024, 20:49

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В этом году Россия и Украина вряд ли достигнут значительных побед на фронте, поскольку будут восстанавливать силы. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Отмечается, что конфликт на Украине может растянуться как минимум на ещё два года. При этом в 2025 году ВСУ могут организовать новое контрнаступление, целью которого станет возвращение оккупированного российскими военными Мелитополя. До этого момента украинская армия вряд ли сможет пойти в крупное наступление.

Ранее профессор Школы перспективных международных исследований университета Джонса Хопкинса Хэл Брендс заявил, что Украина ещё может одержать победу в конфликте с Россией. Страна вряд ли вернёт себе утраченные земли, но может рассчитывать на позитивный исход в 2025 году. Для этого стране необходимо пережить текущий год.

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#спецоперация
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«Большинство убиты»: член Иностранного легиона рассказал о французах в рядах ВСУ
Член Иностранного легиона рассказал о французах в рядах ВСУ
19 января 2024, 20:45

Фото: iStock/e-crow

В рядах ВСУ принимают участие в боевых действиях против ВС РФ бывшие и действующие служащие Иностранного легиона. Об этом рассказал член подразделения, француз по имени Франк, его словам передает газета Times.
По данным издания, многие из бывших и действующих легионеров отправились для участия в боевых действиях на Украине, при этом официальных данных Франция не предоставляла.

Франк приехал на Украину, заручившись лишь песней легиона. С тех пор домой он не возвращался. По его словам, из всех французских наёмников, которых он знал, осталось только четверо. Большинство из них вернулись на родину или были убиты.

«Этот конфликт не сравним с какими-либо другими, которые кто-либо из нас видел ранее, и по масштабу, и по интенсивности, это как будто Вторая мировая война в комбинации с окопами Первой мировой. Ужасы, которые ожидали профессиональных солдат тут хуже, чем все, что мы видели раньше», - рассказал Франк.

Ранее французская журналистка, живущая уже несколько лет в Донбассе, Кристель Неан рассказывала, что на Украине остались только те французские наемники, которые приехали воевать «как на сафари», при этом большинство из них придерживаются неонацистских взглядов.

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На Западе спрогнозировали, сколько еще продлится конфликт России и Украины
CNN: украинский конфликт может продлиться еще от двух до пяти лет
19 января 2024, 20:16

Фото: iStock/3dmitry

На Западе предполагают, что конфликт России и Украины может продлиться еще от двух до пяти лет. Такие данные приводит телеканал CNN, ссылаясь на сотрудников разведслужб США и других стран Запада.
«Оценки разнятся, но практически все они предполагают, что боевые действия продлятся еще как минимум два года», - говорится в сообщении телеканала.

При этом некоторые чиновники и вовсе предполагают, что украинский конфликт будет продолжаться еще пять лет.

При этом в издание также проинформировал о встрече президента США Джо Байдена с американскими законодателями. Там обсуждалось вооружение, которое может в ближайшее время закончиться на Украине. По словам советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана и директора национальной разведки США Аврила Хейнса, Украина в настоящее время больше всего нуждается в ПВО и боеприпасах для артиллерии. Именно запасы этих это вооружений могут закончиться у Киева в ближайшее время.

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#сша
#конфликт
#украина
#вооружение
#чиновники
#пво
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Украина выделит рекордную сумму на возведение оборонительных рубежей
Премьер Шмыгаль: Киев выделил 17,5 млрд гривен на оборонительные рубежи
19 января 2024, 19:31

Фото: iStock/RL Photography

Кабинет министров Украины заявил о выделении рекордной суммы на возведение оборонительных рубежей. Об этом в своём Telegram-канале сообщил премьер-министр государства Денис Шмыгаль.
По его словам, из государственного бюджета Украины будет выделено около 466 миллионов долларов.

Шмыгаль подчеркнул, что средства планируется потратить на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, а также на возведение иного оборонительного оборудования.

Украинский премьер также добавил, что указанная сумма будет распределена между профильными ведомствами и администрациями областей государства.

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МО РФ: Российские войска за неделю отразили 25 атак ВСУ на Купянском направлении
19 января 2024, 18:08

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Вооружённые силы России за неделю с 13 по 19 января отразили 25 атак ВСУ на Купянском направлении. Потери украинской армии на этом участке линии боевого соприкосновения составили до 560 военнослужащих и десять танков.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Как рассказал официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков, на отдельных участках переднего края под Купянском российские войска улучшили своё положение. Атаки штурмовых групп 32-й, 115-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Синьковка, Песчаное и Табаевка Харьковской области были успешно отражены, противник отступил с потерями.

Кроме танков и живой силы, украинцы также потеряли за неделю 26 автомобилей, восемь бронированных машин и восемь орудий полевой артиллерии. Кроме того, российским военным удалось уничтожить на данном направлении два полевых склада боеприпасов.

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#атака
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Игнат: Разработка гибридной системы украинской ПВО проводилась в США
19 января 2024, 17:51

Фото: istockphoto/vadimrysev

Разработка и испытания гибридной системы противовоздушной обороны, применяемой Украиной, проводилась в США. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
В эфире телеканала «Рада» он рассказал, что эта система позволяет запускать американские ракеты с советских пусковых установок. Её испытания и проверка эффективности действия проводились в США с участием американских специалистов. Игнат уточнил, что речь идёт о старых ракетных системах и ракетах AIM-9 (Sidewinder) и AIM-7 (Sparrow), которые теперь могут быть запущены с этих советских платформ.

17 января 2024 года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины сообщил, что ВСУ впервые применили гибридную систему ПВО, которая была собрана с применением компонентов и деталей отечественного и западного производства.

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Наёмники в Харькове могли быть частью тайной операции Франции, заявил Джонсон
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: наёмники в Харькове могли быть частью операции Франции
19 января 2024, 17:51

Фото: iStock/e-crow

Французские наёмники, которые были уничтожены российским ударом в Харькове, могли быть часть тайной операции французской разведки и армии. Об этом в интервью RT сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, французские военные, наравне с английскими и американскими, были с самого начала вовлечены в конфликт на Украине.

При этом, на протяжении всего обострения, французские власти не предпринимали никаких усилий для того, чтобы как можно скорее положить конец участию своих граждан в боях. Вместо этого страна наоборот подписывала ситуацию.

Также Джонсон предположил в беседе с RT, что такое большое количество наёмников, сосредоточенных в одном месте, может говорить о проведении какой-то тайной операции французской разведкой и армией.

17 января ВС РФ нанесли высокоточный удар по местам расположения французских наёмников в Харькове. В результате было уничтожено более 60 военнослужащих.

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#франция
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#спецоперация
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Defence Express: ВС РФ применили на Украине десятиметровую ракету П-35
19 января 2024, 16:20

Фото: istockphoto/PavelRodimov

Вооружённые силы РФ в ходе атаки на Украину применили старую советскую противокорабельную ракету П-35. Её вес около 4-х тонн, а длина почти 10 метров.
Об этом сообщил украинский ресурс Defence Express, опубликовав фотографию обломков снаряда. Запустить эту ракету могли либо из берегового ракетного комплекса «Редут» либо из подземного «Объект-100». Не исключено, что устаревшая крупная крылатая ракета была использована российскими войсками для отвлечения внимания и введения в заблуждение украинских средств противовоздушной обороны.

Ракета П-35 была разработана в 60-е годы XX века легендарным светским конструктором Владимиром Челомеем. Изначально сферой её применения обозначалось поражение кораблей противника за радиолокационным горизонтом. Несмотря на почтенный возраст, некоторое количество П-35 всё ещё находятся на вооружении российской армии.

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#украина
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В Минобороны назвали число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю
В Минобороны РФ заявили, что в течение недели в плен сдался 21 боец ВСУ
19 января 2024, 16:02

Фото: istock / Anna_Anikina

За неделю в плен российским военным сдался 21 военнослужащий Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Отмечается, что из них 14 украинских солдат сдались в плен на Южнодонецком направлении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что властям поступает множество обращений о гражданах России, которые попали в заключение при киевском режиме. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью спецоперации глава России назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны Киева.

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