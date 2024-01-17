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В Белгороде и Валуйках объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, призвав местных жителей укрыться в безопасных местах.
«В Белгороде и Валуйках запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
При этом тех, кто находится на улице губернатор призвал спуститься в укрытие или другое безопасное место.
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Элина Позднякова