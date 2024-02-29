Раненого на СВО бойца высадили из самолёта авиакомпании «Победа»

Фото: iStock/Владимир Майджи
Из самолёта авиакомпании «Победа» высадили раненого участника спецоперации, который возвращался домой после лечения. Об этом сообщил телеканал «Катунь 24».
Отмечается, что сначала рейс «Москва — Барнаул» задержали на полтора часа.
Бортпроводница заподозрила, что военный курил в туалетной кабине. Она почувствовала запах табака после того, как он вышел оттуда. Сам же мужчина утверждает, что не курил в туалете, но сделал это перед посадкой. В карманах военного не обнаружили сигарет, а очевидцы сообщают, что запах табака раздавался от пассажира ещё до посещения туалета.
Однако это не убедило пилота, который в итоге принял решение снять пассажира с рейса.
Вернувшийся с СВО военный находился в госпитале в Москве в течение трёх месяцев. Но прилететь домой вовремя он не смог.
Читайте также:
В Люберцах владелица кофеен попала под следствие за отказ пускать участников СВО
Вернувшимся с СВО подмосковным педагогам сохранят статус молодых специалистов
Участникам СВО, проходящим лечение в госпитале в Балашихе, передали подарки к 23 февраля
Бортпроводница заподозрила, что военный курил в туалетной кабине. Она почувствовала запах табака после того, как он вышел оттуда. Сам же мужчина утверждает, что не курил в туалете, но сделал это перед посадкой. В карманах военного не обнаружили сигарет, а очевидцы сообщают, что запах табака раздавался от пассажира ещё до посещения туалета.
Вернувшийся с СВО военный находился в госпитале в Москве в течение трёх месяцев. Но прилететь домой вовремя он не смог.
Читайте также:
В Люберцах владелица кофеен попала под следствие за отказ пускать участников СВО
Вернувшимся с СВО подмосковным педагогам сохранят статус молодых специалистов
Участникам СВО, проходящим лечение в госпитале в Балашихе, передали подарки к 23 февраля
Анастасия Чинкова