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Раненого на СВО бойца высадили из самолёта авиакомпании «Победа»

29 февраля 2024, 14:29
Фото: iStock/Владимир Майджи

Фото: iStock/Владимир Майджи

Из самолёта авиакомпании «Победа» высадили раненого участника спецоперации, который возвращался домой после лечения. Об этом сообщил телеканал «Катунь 24».
Отмечается, что сначала рейс «Москва — Барнаул» задержали на полтора часа.

Бортпроводница заподозрила, что военный курил в туалетной кабине. Она почувствовала запах табака после того, как он вышел оттуда. Сам же мужчина утверждает, что не курил в туалете, но сделал это перед посадкой. В карманах военного не обнаружили сигарет, а очевидцы сообщают, что запах табака раздавался от пассажира ещё до посещения туалета.


Однако это не убедило пилота, который в итоге принял решение снять пассажира с рейса.

Вернувшийся с СВО военный находился в госпитале в Москве в течение трёх месяцев. Но прилететь домой вовремя он не смог.

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#спецоперация
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#победа
#россия
#военные
#самолет
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В Москве мужчина выстрелил в фельдшера, который приехал к нему по вызову
29 февраля 2024, 14:44

Фото: iStock/Iulianna Est

На востоке Москвы мужчина выстрелил в фельдшера, который приехал оказывать ему помощь. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».
Отмечается, что скорая помощь прибыла по вызову в 1-й Зборовский переулок. Фельдшер начал оказывать помощь мужчине, но пациент резко достал травматический пистолет и выстрелил в него. Другой сотрудник скорой помощи смог оперативно обезвредить стрелка и оказать помощь своему коллеге.

Дело под свой контроль взяла Преображенская межрайонная прокуратура, которая приступила к установлению всех обстоятельств произошедшего. Также производится контроль над ходом доследственной проверки.

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#происшествие
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В петербургской квартире обнаружили мумию пенсионера
29 февраля 2024, 14:36

Фото: iStock/Soumen Hazra

Мумифицированный труп пожилого мужчины обнаружили в запертой квартире в Санкт-Петербурге, об этом сообщает «РЕН ТВ».
По информации СМИ, в одном из многоквартирных домов Санкт-Петербурга произошёл прорыв трубы, после чего жители вызвали сотрудников ЖКХ.

Разумеется, попасть в квартиру пенсионера у сотрудников сперва не получилось, двери были заперты. К тому же, они обратили внимание на огромное количество квитанций об оплате коммунальных услуг, которое образовалось в почтовом ящике петербуржца.

После вскрытия квартиры правоохранителям удалось обнаружить труп пожилого мужчины. Выяснилось, что он скончался около семи лет назад.

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Коллекционер пытался провезти в Россию монеты на несколько миллионов рублей

Раненого на СВО бойца высадили из самолёта авиакомпании «Победа»
#санкт-петербург
#пенсионер
#смерть
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Коллекционер пытался провезти в Россию монеты на несколько миллионов рублей
29 февраля 2024, 14:31

Фото: Федеральная таможенная служба

Хабаровские таможенники обнаружили 29 февраля в багаже одного китайского туриста коллекцию монет стоимостью в несколько миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Федеральной таможенной службы.
Необычный груз состоял из 345 серебряных и медных монет различных стран, таких как Австрия, Австралия, Великобритания, Канада и Китай.

Мужчина, которому принадлежал этот багаж, был остановлен на «зеленом» коридоре таможни. Он объяснил, что является коллекционером, и все монеты были приобретены им в Китае. Но он не сохранил чеки на покупку и не помнил точную стоимость коллекции.

После проведения экспертизы было установлено, что мужчина превысил порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования на сумму более 10 тысяч евро. Таким образом, 61 монета была незаконно ввезена в страну сверх нормы. В результате возбуждено дело об административном правонарушении по факту недекларирования товаров.

Коллекционеру грозит штраф, который может составлять до двукратного размера стоимости предметов правонарушения, а также конфискация самой коллекции.

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#правонарушения
#граница
#таможня
#хабаровский край
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В Подмосковье работник украл из цеха инструменты на 180 тысяч рублей
29 февраля 2024, 14:27

Фото: iStock/photovs

Электроинструменты на сумму 182 тысячи рублей украли из цеха в подмосковном посёлке Нахабино, полиции удалось задержать похитителя, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о краже подал 49-летний директор предприятия. В ходе расследования полиция задержала по подозрению в совершении преступления работника цеха — 34-летнего приезжего из Алтайского края. Следствие установило, что злоумышленник дождался, когда из цеха уйдут все остальные сотрудники, вынес электроинструменты и увёз их на такси», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

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#нахабино
#полиция
#кража
#происшествие
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В Петербурге задержали школьника, угрожавшего пистолетом продавцу шаурмы
29 февраля 2024, 14:24

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Санкт-Петербурге задержали школьника, который угрожал пистолетом продавцу шаурмы и вымогал у него деньги, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
По информации СМИ, происшествие случилось вечером 27 февраля на Ленинградской улице в Сосновом Бору.

«Продавец шаурмы заявил, что двое подростков зашли в киоск, начали угрожать ему и требовать деньги», — сообщил собеседник издания.

Уже на следующий день полиция задержала ученика седьмого класса, подозреваемого в совершении этого преступления. Правоохранители провели с ним беседу в присутствии родителей и отпустили.

В настоящий момент полиция разыскивает второго школьника, которого подозревают в нападении на продавца. Отмечается, что его личность уже установлена.

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#санкт-петербург
#нападение
#школьники
#пистолет
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В Ростове-на-Дону из-за пожара в офисном здании эвакуировали более 20 человек
29 февраля 2024, 14:08

Фото: ГУ МЧС России

В трёхэтажном офисном здании по улице Вятской в Ростове-на-Дону возник пожар, сообщает ГУ МЧС Ростовской области.
Приехавшие спасатели вывели из помещений около 20 человек. Огонь тушили с применением автоматической выдвижной лестницы.

«В Ростове-на-Дону по улице Вятской, дом 60, горит трехэтажное офисное здание. Площадь пожара составляет 100 кв. м. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Эвакуированы 20 человек», - говорится в сообщении.

В МЧС сообщили, что на ликвидацию пожара были отправлены шесть единиц техники и 22 человека. В 11:50 огонь сумели локализовать. В 13:10 пожар полностью ликвидировали.

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#спасатели
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#эвакуация
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ФСБ возбудила дело о госизмене против 19-летнего россиянина за спонсирование ВСУ
УФСБ: на 19-летнего волгоградца завели дело о госизмене за перевод денег ВСУ
29 февраля 2024, 13:23

Фото: istock / YakobchukOlena

Сотрудники ФСБ задержали в аэропорту Волгограда 19-летнего молодого человека по подозрению в переводе финансов ВСУ. Об этом информирует РИА Новости.

По информации спецслужбы, россиянин пытался вылетать из России в Турцию. В ходе проверке стало известно, что юноша посещал сайт фонда, поддерживающего украинскую армию. По информации ФСБ, волгоградец с июля по декабрь 2023 года переводил фонду средства на приобретение для нужд украинских военнослужащих дронов и раций.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («государственная измена»). Парня заключили под стражу.

До этого сообщалось, что в Симферополе сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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Россиянин на автомобиле протаранил группу школьников и попал на видео
В Хакасии мужчина на автомобиле влетел в школьников, два подростка пострадали
29 февраля 2024, 10:58

Фото: iStock/gorodenkoff

Автомобиль влетел в группу школьников в Хакасии, два несовершеннолетних получили серьезные травмы. Видеозапись с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Shot».
На видеозаписи видно, как машина на полном ходу влетает в группу несовершеннолетних, которые стояли возле Хакасского политехнического колледжа. От сильного удара подростков отбросило на несколько метров. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Один из подростков доставлен в больницу с переломом позвоночника, у второго сломаны руки. По предварительной информации, водитель автомобиля был трезв, и практически не пострадал. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Предполагается, что мужчина не справился с управлением.

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В Подмосковье спасли рыбака на Иваньковском водохранилище
29 февраля 2024, 10:58

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли рыбака на Иваньковском водохранилище. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Вечером 28 февраля через службу 112 к спасателям поступила заявку от рыбака, который рассказал, что его друг не может самостоятельно передвигаться после падения на лед.

«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы нашли 42-летнего мужчину по сигналу мигающего рыболовного фонаря. Спасатели осмотрели рыболова и оказали ему первую доврачебную помощь — наложили шину на повреждённую конечность. После чего специалисты погрузили рыбака в сани снегохода, в которые также сел один из работников подразделения, контролировавший в пути состояние любителя подлёдной рыбалки. Спасатели доставили пострадавшего на берег и передали бригаде скорой помощи. С подозрением на перелом бедра пациента доставили в местную больницу», — рассказал замначальника Александр Проценко.

Стоит отметить, что инцидент произошел ​на акватории Иваньковского водохранилища в городском округе Дубна.

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