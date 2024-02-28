В Люберцах владелица кофеен попала под следствие за отказ пускать участников СВО

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«Расследуется уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства. Глава ведомства поручил руководителю Главного следственного управления СКР по Московской области Александру Старикову доложить о расследовании», – говорится в сообщении.Как рассказали в ведомстве, к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину обратились активисты общественной организации. По их словам, в Люберцах собственница сети кофеен не пускала в заведение участников СВО. Она также выложила в соцсетях пост с высказываниями, как утверждается, экстремистского характера.
Сама девушка утверждает, что отказала в обслуживании одному из клиентов, так как ей не понравилось его поведение.
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