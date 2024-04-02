Раненого, почти голого пожилого мужчину нашли на льдине в центре Петербурга

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В Санкт-Петербурге прохожие обнаружили на льду пьяного и почти голого пожилого мужчину. Об этом сообщает «Фонтанка».
Согласно сообщению, всё произошло 1 апреля возле дома № 2 по Петровскому проспекту в Петербурге. Прохожие увидели пожилого мужчину в крови, лежащего на льду в одних трусах. На место прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Мужчину госпитализировали.
Врачи диагностировали у него травмы головы и грудной клетки. Также он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В тяжелом состоянии пострадавшего поместили в шоковую реанимацию.
Ранее уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова заявила, что за год число жалоб горожан на медицинское обслуживание снизилось.
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Врачи диагностировали у него травмы головы и грудной клетки. Также он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В тяжелом состоянии пострадавшего поместили в шоковую реанимацию.
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Элина Позднякова