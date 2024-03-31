В Петербурге роллер погиб во время соревнований на Кубке Федерации

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В Санкт-Петербурге участник соревнований на Кубке Федерации роллер-спорта погиб во время выполнения трюка, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
На опубликованных в сети кадрах видно, как спортсмен несётся по роллердрому на огромной скорости, а затем врезается в металлическую конструкцию.
По информации СМИ, 36-летний Роман Богрец завалился перед перилами и ударился головой и грудью в спортклубе «Жесть» в Санкт-Петербурге.
Спортсмена экстренно госпитализировали в больницу с тяжёлыми травмами, однако, спасти Богрецу жизнь врачам не удалось.
Напомним, ранее загадочная смерть произошла в Ленинградской области. Труп мужчины обнаружили стоящим на коленях рядом с диваном. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По информации СМИ, 36-летний Роман Богрец завалился перед перилами и ударился головой и грудью в спортклубе «Жесть» в Санкт-Петербурге.
Напомним, ранее загадочная смерть произошла в Ленинградской области. Труп мужчины обнаружили стоящим на коленях рядом с диваном. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева