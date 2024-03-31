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В Петербурге роллер погиб во время соревнований на Кубке Федерации

31 марта 2024, 12:53
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

В Санкт-Петербурге участник соревнований на Кубке Федерации роллер-спорта погиб во время выполнения трюка, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
На опубликованных в сети кадрах видно, как спортсмен несётся по роллердрому на огромной скорости, а затем врезается в металлическую конструкцию.

По информации СМИ, 36-летний Роман Богрец завалился перед перилами и ударился головой и грудью в спортклубе «Жесть» в Санкт-Петербурге.


Спортсмена экстренно госпитализировали в больницу с тяжёлыми травмами, однако, спасти Богрецу жизнь врачам не удалось.

Напомним, ранее загадочная смерть произошла в Ленинградской области. Труп мужчины обнаружили стоящим на коленях рядом с диваном. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#санкт-петербург
#смерть
#спорт
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Владельца ЛГБТ*-клуба Pose в Оренбурге арестовали до 18 мая
31 марта 2024, 12:27

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Центральный районный суд Оренбурга принял решение арестовать владельца ЛГБТ*-бара за организацию деятельности экстремистской организации до 18 мая, передает ТАСС.
Отмечается, что мужчина был задержан 29 марта в Москве. В начале марта заведение посетили сотрудники правоохранительных органов.

По информации источника, арестовали не только арт-директора бара Александра Климова, но и администратора Диану Камильянову. Сообщается, что они искали артистов, занимались пропагандой среди посетителей бара и в мессенджере Telegram нетрадиционных сексуальных отношений, а также вели фото- и видеосъемку.

Ранее сообщалось, что бар «Элтон» в Красноярске, где в феврале текущего года прошла вечерника, на которую пожаловалась член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, оштрафовали на 450 тысяч рублей.

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Задержанные в Дагестане террористы имели отношение к напавшим на «Крокус»

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ
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#суд
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«Загадочная смерть»: в Ленобласти нашли стоящее на коленях тело мужчины
В доме в Ленобласти обнаружили стоящее на коленях тело мужчины
31 марта 2024, 11:34

Фото: iStock/Grape_vein

В Ленинградской области в частном доме обнаружили тело мужчины, стоящее на коленях. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Тело 51-летнего мужчины в полусидячем положении, спиной к дивану, находилось в одной из комнат. На его голове видны следы от удара. Рядом с погибшим лежал топор, на котором обнаружены следы крови и волосы.

Также на территории дома было найдено тело второго 52-летнего мужчины, который оказался соседом убитого.

Их утром 30 марта обнаружила знакомая одного из погибших. Она же и сообщила о происшествии в полицию.

В результате следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

В настоящее время выясняются обстоятельства загадочной смерти мужчин.

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#ленинградская область
#убийство
#уголовное следователи
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Задержанные в Дагестане террористы имели отношение к напавшим на «Крокус»
Задержанные в Дагестане террористы могли быть связаны с напавшими на «Крокус»
31 марта 2024, 10:31

Фото: iStock/shironosov

Задержанные в Дагестане террористы, предположительно, имели прямое отношение к преступникам, атаковавшим «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил источник Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти».
Ранее сообщалось, что в ходе объявленного в республике режима контртеррористической операции были задержаны трое террористов, которые готовились совершить теракт. У них было изъято подготовленное для этого оружие, в том числе самодельное взрывное устройство.

В настоящее время устанавливается их связь с террористами, напавшими 22 марта на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске. По предварительным данным, задержанные имеют прямое отношение к уже арестованным террористам.

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#террористы
#теракт
#крокус сити холл
#задержание
#дагестан
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В Дагестане задержали троих террористов в ходе КТО
31 марта 2024, 10:00

Фото: iStock/BrianAJackson

В Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) задержаны три преступника, которые готовились совершить теракт. Об этом сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК).
Утром 31 марта НАК сообщил, что спецназом в нескольких квартирах в Махачкале и Каспийске были заблокированы террористы. В районе обнаружения преступников введён правовой режим КТО.

В ходе осмотра мест задержания террористов были обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы к нему, а также самодельное взрывное устройство, полностью готовое в применению.

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*организация признана террористической и запрещена на территории России
#фсб
#задержание
#дагестан
#террористы
#терроризм
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ФСБ пытается «выкурить» террористов, засевших в квартире в Каспийске
31 марта 2024, 09:29

Фото: iStock/Artem Zakharov

Силовики пытаются «выкурить» террористов, которые спрятались в многоквартирном доме в Каспийске, кадры из города публикует Telegram-канал Readovka.
Напомним, ранее стало известно, что в Республике Дагестан объявили режим контртеррористической операции (КТО). Спецназ ФСБ в Махачкале и Каспийске заблокировал в многоквартирных домах группы лиц, которые подозреваются в причастности к деятельности террористических групп. Жителей близлежащих домов эвакуировали.
В настоящий момент силовики пытаются «выкурить» боевиков, которые укрылись в гражданских домах. На кадрах видно, как из окна одной из квартир валит дым, а по улице рассредоточились спецназовцы.

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#дагестан
#фсб
#террористы
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В Дагестане объявили режим контртеррористической операции
На территории Дагестана объявили режим контртеррористической операции
31 марта 2024, 06:55

Фото: iStock/zabelin

В Республике Дагестан объявлен режим контртеррористической операции (КТО) на территории Махачкалы и Каспийска, сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на решение оперативного штаба ФСБ по региону.
«Принято решение о введении с 5:35 режима контртеррористической операции в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и городе Каспийске», – добавил источник агентства.

Предположительно мероприятия связаны с поиском подозреваемых в участиях в террористических организациях.

Ране стало известно имя девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле».

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#террористы
#терроризм
#дагестан
#операция
#фсб
#россия
#крокус сити холл
#теракт
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ВСУ совершили атаку на приграничное село
ВСУ совершили атаку на приграничное село, заявил губернатор Гладков
31 марта 2024, 06:38

Фото: iStock/Zeferli

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали приграничное село Тишанка. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
«Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», – сообщил он.

По словам Гладкова, повреждены объекты коммуникационной инфраструктуры. В ближайшее время экстренные службы приступят к ликвидации последствий этой атаки, добавил губернатор.

Ранее сообщалось о ракетной тревоге в Курской области.

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#украина
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#белгородская область
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#россия
#вячеслав гладков
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В Курской области объявили об отмене ракетной опасности
Губернатор Старовойт: В Курской области отменили ракетную опасность
31 марта 2024, 05:35

Фото: iStock/aapsky

В Курской области объявили об отмене ракетной опасности, сообщает губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — написал губернатор области.

Вечером 31 марта (00:47 по московскому времени) Старовойт сообщил, что в Курской области наблюдается опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В ночь на 19 марта российская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила БПЛА в Воронежской области. В результате инцидента никто не пострадал. В связи с возможностью атаки БПЛА в течение ночи в регионе продолжал действовать режим повышенной опасности.

16 марта, по сообщениям, снаряд украинской армии попал в дом в Курской области, вызвав пожар. Губернатор области пообещал оказать помощь властям в ремонте здания.

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#губернатор
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В США судно врезалось в мост второй раз за неделю
В Оклахоме судно врезалось
31 марта 2024, 05:20

Фото: iStock/Ultima_Gaina

Второй раз за последнюю неделю в США судно врезалась в мост. В Оклахоме произошло столкновение баржи с сооружением. Патрульная служба местной полиции сообщила о происшествии в социальной сети X.
Авария привела к полной остановке движения на автомагистрали US-59, ведущей в город Сарисо на водохранилище Карр, и транспорт был перенаправлен в другом направлении.

Позже Департамент транспорта штата Оклахома объявил о возобновлении движения по автомагистрали в районе аварии после того, как инженеры осмотрели конструкцию моста.

Ранее, 26 марта, обрушился знаменитый автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки через реку Патапско в штате Мэриленд. Авария произошла, когда грузовой корабль столкнулся с одной из опор массивного сооружения. В результате столкновения контейнеровоз загорелся, но остался на плаву. Несколько центральных пролетов стального моста упали в воду.

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