Раненую девочку в критическом состоянии доставили в приморскую больницу
Приморские медики прооперировали девочку, поступившую в медучреждение с ножевым ранением. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Чрезвычайная ситуация развернулась в Черниговской центральной районной больнице, куда госпитализировали юную пациентку с проникающим ранением в области сердца. На момент поступления состояние ребенка оценивалось как критическое.
Бригада высококвалифицированных специалистов в составе двух хирургов, анестезиолога и медсестер оперативно провела сложную операцию. Хирургическое вмешательство завершилось успешно, однако девочка по‑прежнему остается в реанимации, где за ее состоянием специалисты ведут круглосуточное наблюдение.
После стабилизации пациентку транспортировали в более специализированное медучреждение. С помощью вертолета санитарной авиации ребенка перевезли в Краевую детскую клиническую больницу. В настоящий момент девочка продолжает находиться в реанимационном отделении под пристальным контролем врачей.
Читайте также: