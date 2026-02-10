Раненую девочку в критическом состоянии доставили в приморскую больницу

10 февраля 2026, 06:56

Девочку с ножевым ранением спасли в Приморском крае

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Приморские медики прооперировали девочку, поступившую в медучреждение с ножевым ранением. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.