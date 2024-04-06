Ранившего губернатора Мурманской области отправили в СИЗО на два месяца

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Александр Быданов, который ранил губернатора Мурманской области, был помещен под стражу на два месяца, пишет Telegram-канал «112».
Судебное заседание проходило за пределами зала, так как задержание Быданова произошло на месте происшествия. Обвиняемый признался перед журналистами, что сожалеет о своих действиях. При этом он отрицает наличие голосов в голове, о которых писали ранее, и утверждает, что его поступок был спонтанным.
Вечером 4 апреля губернатор Мурманской области Андрей Чибис был ранен ножом в живот во время встречи с местными жителями в Апатитах. В последующем Быданов сообщил следователям, что напасть на политика ему приказали голоса в голове.
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