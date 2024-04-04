Стали известны подробности госпитализации губернатора Мурманской области

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на момент госпитализации после совершенного на него нападения находился в сознании. Об этом проинформировали РИА Новости, ссылаясь на пресс-службе главы региона.
«Врачи госпитализировали Андрея Владимировича сразу после нападения, он был в сознании, держался мужественно, пока находится в операционной», - сообщила собеседница агентства.Нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. После встречи с гражданами в Апатитах, на выходе из ДК к нему подбежал мужчина и нанес ножевое ранение в живот. В настоящее время глава находится в операционной.
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