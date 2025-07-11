«Я нечаянно»: Ранившую ножом своего 5-летнего сына женщину судят в Армавире
Ранившую ножом своего 5-летнего сына женщину судят в Армавире
Женщину, ранившую ножом своего пятилетнего сына, судят в Армавире. Обозреватели НТВ уточняют, что подсудимая после произошедшего еще два часа не вызывала скорую помощь.
Известно, что в настоящее время она вновь в положении и ждет третьего ребенка. По мнению злоумышленницы, это является основанием для прошения об освобождении из СИЗО. Ее обвиняют по статье о покушении на жизнь мальчика. Главным потерпевшим по делу проходит экс-супруг Валентины Дмитрий. Мужчина воспитывает малышей. Подсудимая пыталась давить на жалость и хотела убедить присутствующих в своей невиновности.
«Я нечаянно задела ребенка своего», — отвечает она в слезах на вопрос журналиста о произошедшем.Журналисты подчеркивают, что соседи Валентины не раз становились свидетелями издевательств над детьми. Четырехлетняя дочь однажды жаловалась на то, что ее избила мама. В комнате, где жила семья, царит ужасная атмосфера, утверждают СМИ. Мать несколько раз меняла показания. Соседи подчеркнули, что ей надоело баловство ребенка, в результате чело женщину «переклинило».