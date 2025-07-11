«Я нечаянно»: Ранившую ножом своего 5-летнего сына женщину судят в Армавире

11 июля 2025, 12:43

Ранившую ножом своего 5-летнего сына женщину судят в Армавире

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Женщину, ранившую ножом своего пятилетнего сына, судят в Армавире. Обозреватели НТВ уточняют, что подсудимая после произошедшего еще два часа не вызывала скорую помощь.





Известно, что в настоящее время она вновь в положении и ждет третьего ребенка. По мнению злоумышленницы, это является основанием для прошения об освобождении из СИЗО. Ее обвиняют по статье о покушении на жизнь мальчика. Главным потерпевшим по делу проходит экс-супруг Валентины Дмитрий. Мужчина воспитывает малышей. Подсудимая пыталась давить на жалость и хотела убедить присутствующих в своей невиновности.





«Я нечаянно задела ребенка своего», — отвечает она в слезах на вопрос журналиста о произошедшем.

