87-летнему тренеру-педофилу из Свердловской области отказали в УДО
Свердловский областной суд отклонил прошение об условно-досрочном освобождении 87-летнего Николая Ражева, тренера по настольному теннису, осужденного по «педофильской» статье. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе инстанции.
Ражев был осужден в 2023 году на два года колонии строгого режима после жалобы бывшей воспитанницы. Тренер отрицает обвинения, утверждая, что выгнал девочку с тренировки за нарушение дисциплины. Защита считает приговор ошибочным и основанным только на словах девочки.
Срок Ражева истекает в начале августа.
Напомним, в Уфе 19-летнего студента осудили за изнасилование любимой, несмотря на отсутствие следов.
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